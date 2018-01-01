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    Чемпіонат Німеччини. «Боруссія» Д Ярмоленка мінімально переграла «Боруссію» М

    Після цієї перемоги «Боруссія» Д піднялася на 2 місце у турнірній таблиці
    Дортмундська «Боруссія» здобула мінімальну перемогу над «Боруссією» Менхенгладбах (0:1). Єдиний гол у матчі глядачі побачили на 32 хвилині. Красивим голом відзначився Марко Ройс, який не так давно повернувся на поле після травми. Таким чином, після цієї перемоги «Боруссія» Д піднялася на 2 місце у турнірній
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    &laquo;Боруссія&raquo; М &ndash; &laquo;Боруссія&raquo; Д. Фото: Getty Images
    «Боруссія» М – «Боруссія» Д. Фото: Getty Images

    Після цієї перемоги «Боруссія» Д піднялася на 2 місце у турнірній таблиці

    Дортмундська «Боруссія» здобула мінімальну перемогу над «Боруссією» Менхенгладбах (0:1).

    Єдиний гол у матчі глядачі побачили на 32 хвилині. Красивим голом відзначився Марко Ройс, який не так давно повернувся на поле після травми.

    Таким чином, після цієї перемоги «Боруссія» Д піднялася на 2 місце у турнірній таблиці, маючи в активі 40 очок. «Боруссія» М із 31 заліковим пунктом займає 10 сходинку.

    Чемпіонат Німеччини. Бундесліга

    23-й тур

    «Боруссія» М – «Боруссія» Д – 0:1

    Гол: Ройс(32)

    Джерело: Футбол 24

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