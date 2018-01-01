Чемпіонат Німеччини. «Боруссія» Д Ярмоленка мінімально переграла «Боруссію» М
- Сьогодні, 20:56
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Розсилка
«Боруссія» М – «Боруссія» Д. Фото: Getty Images
Після цієї перемоги «Боруссія» Д піднялася на 2 місце у турнірній таблиці
Дортмундська «Боруссія» здобула мінімальну перемогу над «Боруссією» Менхенгладбах (0:1).
Єдиний гол у матчі глядачі побачили на 32 хвилині. Красивим голом відзначився Марко Ройс, який не так давно повернувся на поле після травми.
Таким чином, після цієї перемоги «Боруссія» Д піднялася на 2 місце у турнірній таблиці, маючи в активі 40 очок. «Боруссія» М із 31 заліковим пунктом займає 10 сходинку.
Чемпіонат Німеччини. Бундесліга
23-й тур
«Боруссія» М – «Боруссія» Д – 0:1
Гол: Ройс(32)
Джерело: Футбол 24