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Чемпіонат світу у Катарі став найрезультативнішим в історії

Юрій Лящук
glavcom.ua
Чемпіонат світу у Катарі став найрезультативнішим в історії
Гол Мбаппе у фіналі став на катарському турнірі 172-м
фото з відкритих джерел

Минулого чемпіонату світу командам у сумі вдалося відзначитися 169 разів

Гол, забитий з пенальті Кіліаном Мбаппе під час додаткового часу фінального матчу Чемпіонату світу, став насправді історичним. Він зафіксував рекорд результативності цих турнірів за історію. Про це повідомляє «Главком».

Досі найвище досягнення (171 гол) було встановлено у 1998 у Франції, а потім повторено у 2014 у Бразилії. Минулого чемпіонату світу командам у сумі вдалося відзначитися майже стільки ж – 169 разів. Але гол Мбаппе став на катарському турнірі 172-м – таким чином рекорд був побитий.

Середня результативність Чемпіонату світу-2022 склала, зрештою, 2.69 голів за матч. Це лише 12-й показник в історії.

Раніше повідомлялось, що навколо гола Мессі у фінальному матчі мундіалю розгорівся скандал.

Нагадаємо, Мессі був визнаний найкращим гравцем фіналу та всього чемпіонату.

Раніше з'явилось щемливе відео, як президент Франції підтримав Кіліана Мбаппе після поразки у фіналі.

Нагадаємо, нападник збірної Аргентини Ліонель Мессі розповів, що фінальний матч чемпіонату світу в Катарі стане для нього фінальним і щодо виступів на Чемпіонатах світу. Згодом зірковий Мессі спростував свою заяву після тріумфу на мундіалі.

Читайте також: Мессі встановив історичний рекорд чемпіонатів світу
Теги: мундіаль-2022 Катар рекорд НОВИНИ ФУТБОЛУ ЧС-2022

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