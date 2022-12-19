Чемпіонат світу у Катарі став найрезультативнішим в історії

Гол Мбаппе у фіналі став на катарському турнірі 172-м

Минулого чемпіонату світу командам у сумі вдалося відзначитися 169 разів

Гол, забитий з пенальті Кіліаном Мбаппе під час додаткового часу фінального матчу Чемпіонату світу, став насправді історичним. Він зафіксував рекорд результативності цих турнірів за історію. Про це повідомляє «Главком».

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Досі найвище досягнення (171 гол) було встановлено у 1998 у Франції, а потім повторено у 2014 у Бразилії. Минулого чемпіонату світу командам у сумі вдалося відзначитися майже стільки ж – 169 разів. Але гол Мбаппе став на катарському турнірі 172-м – таким чином рекорд був побитий.

#Qatar2022 ya es la Copa del Mundo con más goles (172). Supera los 171 tantos de Francia 1998 y de Brasil 2014. Будь ласка, читайте текст після реклами December 18, 2022

Середня результативність Чемпіонату світу-2022 склала, зрештою, 2.69 голів за матч. Це лише 12-й показник в історії.

Раніше повідомлялось, що навколо гола Мессі у фінальному матчі мундіалю розгорівся скандал.

Нагадаємо, Мессі був визнаний найкращим гравцем фіналу та всього чемпіонату.

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Раніше з'явилось щемливе відео, як президент Франції підтримав Кіліана Мбаппе після поразки у фіналі.

Нагадаємо, нападник збірної Аргентини Ліонель Мессі розповів, що фінальний матч чемпіонату світу в Катарі стане для нього фінальним і щодо виступів на Чемпіонатах світу. Згодом зірковий Мессі спростував свою заяву після тріумфу на мундіалі.