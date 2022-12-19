Мессі зробив сенсаційну заяву щодо майбутньої кар'єри у збірній Аргентини

Раніше Мессі анонсував завершення виступів у національній команді

Після тріумфу у Катарі плани нападника кардинально змінилися

Нападник збірної Аргентини Ліонель Мессі після перемоги на Чемпіонаті світу-2022 не планує завершувати міжнародну кар'єру. Про це повідомляє TyC Sports.

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«Я хочу зіграти ще кілька матчів, будучи чемпіоном світу», – сказав капітан аргентинської збірної.

Варто зазначити, що раніше Лео анонсував завершення виступів у національній команді по завершенню мундіалю.

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Однак після тріумфу плани нападника кардинально змінилися. Нагадаємо, Аргентина обіграла Францію у фіналі Чемпіонату світу-2022. Зустріч завершилася перемогою Аргентини в серії післяматчевих пенальті.

Раніше стало відомо, кому футболіст Мессі присвятив перемогу на мундіалі.

Мессі був визнаний найкращим гравцем турніру в Катарі. Під час турніру він забив сім голів і віддав три результативні передачі у семи зустрічах. Також на рахунку аргентинця два голи у фінальній грі зі збірною Франції та реалізований 11-метровий удар у післяматчевій серії. Також Ліонель був визнаний найкращим гравцем матчу.

Також з'явилось щемливе відео, як президент Франції підтримав Кіліана Мбаппе після поразки у фіналі.

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