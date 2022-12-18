Як Макрон втішав футболіста Мбаппе після поразки у фіналі Чемпіонату світу (відео)

Еммануель Макрон спустився на поле після фінального свистка

Політик обійняв нападника «Парі Сен Жермен» і ніжно поплескав його голову

Президент Франції підтримав Кіліана Мбаппе після поразки у фіналі. Про це повідомляє «Главком».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Переможницею Чемпіонату світу стала збірна Аргентини. У недільному фіналі аргентинці взяли гору над французами (3:3, по пенальті – 4:2).

Після закінчення матчу президент Франції Еммануель Макрон спустився на поле. Він вирішив підтримати Кіліана Мбаппе. Політик обійняв нападника «Парі Сен Жермен» і ніжно поплескав його голову.

Будь ласка, читайте текст після реклами

23-річний форвард зробив хет-трик у сьогоднішньому матчі. Два з трьох голів він забив із пенальті. Також Мбаппе реалізував свою спробу післяматчевої серії, почавши її точним ударом з одинадцятиметрової позначки.

Нагадаємо, нападник збірної Аргентини Ліонель Мессі розповів, що фінальний матч чемпіонату світу в Катарі стане для нього фінальним і щодо виступів на Чемпіонатах світу.

Будь ласка, читайте текст після реклами