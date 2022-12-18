Як Макрон втішав футболіста Мбаппе після поразки у фіналі Чемпіонату світу (відео)
Політик обійняв нападника «Парі Сен Жермен» і ніжно поплескав його голову
Президент Франції підтримав Кіліана Мбаппе після поразки у фіналі. Про це повідомляє «Главком».
Переможницею Чемпіонату світу стала збірна Аргентини. У недільному фіналі аргентинці взяли гору над французами (3:3, по пенальті – 4:2).
Після закінчення матчу президент Франції Еммануель Макрон спустився на поле. Він вирішив підтримати Кіліана Мбаппе. Політик обійняв нападника «Парі Сен Жермен» і ніжно поплескав його голову.
Vraiment un drôle de moment… #ARGFRA #Mbappe #Macron pic.twitter.com/2nS4SRgpST— Antoine Llorca (@antoinellorca) December 18, 2022
23-річний форвард зробив хет-трик у сьогоднішньому матчі. Два з трьох голів він забив із пенальті. Також Мбаппе реалізував свою спробу післяматчевої серії, почавши її точним ударом з одинадцятиметрової позначки.
Нагадаємо, нападник збірної Аргентини Ліонель Мессі розповів, що фінальний матч чемпіонату світу в Катарі стане для нього фінальним і щодо виступів на Чемпіонатах світу.
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