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Оголошено прізвище найкращого гравця фінального матчу Чемпіонату світу

Юрій Лящук
glavcom.ua
Оголошено прізвище найкращого гравця фінального матчу Чемпіонату світу
Мессі провів яскравий матч за збірну Аргентини
фото: AFP

Мессі забив перший та третій гол команди, а також взяв участь у гольовій атаці

Нападника збірної Аргентини Ліонеля Мессі визнано найкращим гравцем фінального матчу Чемпіонату світу-2022 проти Франції (3:3, 4:2 пенальті).

Футболіст забив перший та третій гол команди, а також взяв участь у гольовій атаці, коли забив Анхель Ді Марія.

Це вже п'ята схожа нагорода для 35-річного аргентинця. Раніше він отримав її після матчів з Мексикою (2:0), Австралією (2:1), Нідерландами (2:2, 4:3 по пенальті) та Хорватією (3:0).

Цікаво, що ці голи стали для Ліонеля 25-м та 26-м на чемпіонатах світу та Кубках Америки. Мессі вийшов на чисте перше місце за цим показником. Другий - бразилець Роналдо, у якого 25 голів.

Раніше з'явилось щемливе відео, як президент Франції підтримав Кіліана Мбаппе після поразки у фіналі.

Нагадаємо, нападник збірної Аргентини Ліонель Мессі розповів, що фінальний матч чемпіонату світу в Катарі стане для нього фінальним і щодо виступів на Чемпіонатах світу.

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Теги: Франція Аргентина НОВИНИ ФУТБОЛУ ЧС-2022 Ліонель Мессі

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