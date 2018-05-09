Чемпіонат світу з хокею. Чехія дотиснула Швейцарію лише за булітами, Фінляндія розгромила Норвегію

8-го травня відбулися чергові матчі групового етапу на чемпіонаті світу з хокею, що проходить в Данії

У Копенгагені і Гернінгу триває чемпіонат світу з хокею в елітному дивізіоні. У вівторок, 8-го травня, були зіграні чергові матчі першості. Чемпіонат світу з хокею Груповий етап Група А Австрія - Словаччина 2:4 (1:1, 0:2, 1:1) 1:0 – 1 Леблер (Гофер)1:1 – 4 Гашчак (Дялога, Говорка)1:2 – 22 Юрчо (Фегервари, Надь)1:3 – 29