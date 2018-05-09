Чемпіонат світу з хокею. Чехія дотиснула Швейцарію лише за булітами, Фінляндія розгромила Норвегію
- Сьогодні, 08:51
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Розсилка
8-го травня відбулися чергові матчі групового етапу на чемпіонаті світу з хокею, що проходить в Данії
У Копенгагені і Гернінгу триває чемпіонат світу з хокею в елітному дивізіоні.
У вівторок, 8-го травня, були зіграні чергові матчі першості.
Чемпіонат світу з хокею
Груповий етап
Група А
Австрія - Словаччина 2:4 (1:1, 0:2, 1:1)
1:0 – 1 Леблер (Гофер)
1:1 – 4 Гашчак (Дялога, Говорка)
1:2 – 22 Юрчо (Фегервари, Надь)
1:3 – 29 Ярош (Світана, Фегервари)
2:3 – 41 Шнайдер (Раффль)
2:4 – 59 Криштоф
Чехія - Швейцарія 5:4 БУЛ (1:1, 3:3, 0:0)
0:1 – 11 Нідеррайтер (Гофманн)
1:1 – 16 Кубалік (Нечас)
1:2 – 20 Гофманн (Діас, Андрігетто)
1:3 – 22 Мозер (Мюллер, Вермін)
2:3 – 24 Моравчик (Гіка, Скленічка)
3:3 – 27 Яшкін (Нестрашил, Моравчик)
3:4 – 27 Нідеррайтер (Унтерзандер, Мозер)
4:4 – 34 Ржепік (Кубалік)
Група В
Південна Корея - Латвія 0:5 (0:2, 0:1, 0:2)
0:1 – 11 Мея (Рубінс)
0:2 – 18 Кеніньш (Аболс, Балцерс)
0:3 – 28 Букартс (Сотнієкс, Карсумс)
0:4 – 47 Балцерс (Аболс, Індрашис)
0:5 – 59 Букартс (Індрашис, Аболс)
Фінляндія - Норвегія 7:0 (2:0, 4:0, 1:0)
1:0 – 4 Савінайнен (Нутіваара, Ахо)
2:0 – 7 Анттіла
3:0 – 21 Терявяйнен (Койвісто, Гранлунд)
4:0 – 23 Капанен (Хейсканен)
5:0 – 38 Нутіваара (Гранлунд, Рантанен)
6:0 – 39 Гранлунд (Хонка, Терявяйнен)
7:0 – 57 Мяеналанен (Маннінен)