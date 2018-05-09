  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Чемпіонат світу з хокею. Чехія дотиснула Швейцарію лише за булітами, Фінляндія розгромила Норвегію

    8-го травня відбулися чергові матчі групового етапу на чемпіонаті світу з хокею, що проходить в Данії
    У Копенгагені і Гернінгу триває чемпіонат світу з хокею в елітному дивізіоні. У вівторок, 8-го травня, були зіграні чергові матчі першості. Чемпіонат світу з хокею Груповий етап Група А Австрія - Словаччина 2:4 (1:1, 0:2, 1:1) 1:0 – 1 Леблер (Гофер)1:1 – 4 Гашчак (Дялога, Говорка)1:2 – 22 Юрчо (Фегервари, Надь)1:3 – 29
    • Сьогодні, 08:51
    • Розсилка
    Фото:&nbsp;iihf.com
    Фото: iihf.com

    8-го травня відбулися чергові матчі групового етапу на чемпіонаті світу з хокею, що проходить в Данії

    У Копенгагені і Гернінгу триває чемпіонат світу з хокею в елітному дивізіоні.

    У вівторок, 8-го травня, були зіграні чергові матчі першості.

    Чемпіонат світу з хокею

    Груповий етап

    Група А

    Австрія - Словаччина 2:4 (1:1, 0:2, 1:1)

    1:0 – 1 Леблер (Гофер)
    1:1 – 4 Гашчак (Дялога, Говорка)
    1:2 – 22 Юрчо (Фегервари, Надь)
    1:3 – 29 Ярош (Світана, Фегервари)
    2:3 – 41 Шнайдер (Раффль)
    2:4 – 59 Криштоф

    Чехія - Швейцарія 5:4 БУЛ (1:1, 3:3, 0:0)

    0:1 – 11 Нідеррайтер (Гофманн)
    1:1 – 16 Кубалік (Нечас)
    1:2 – 20 Гофманн (Діас, Андрігетто)
    1:3 – 22 Мозер (Мюллер, Вермін)
    2:3 – 24 Моравчик (Гіка, Скленічка)
    3:3 – 27 Яшкін (Нестрашил, Моравчик)
    3:4 – 27 Нідеррайтер (Унтерзандер, Мозер)
    4:4 – 34 Ржепік (Кубалік)

    Група В

    Південна Корея - Латвія 0:5 (0:2, 0:1, 0:2)

    0:1 – 11 Мея (Рубінс)
    0:2 – 18 Кеніньш (Аболс, Балцерс)
    0:3 – 28 Букартс (Сотнієкс, Карсумс)
    0:4 – 47 Балцерс (Аболс, Індрашис)
    0:5 – 59 Букартс (Індрашис, Аболс)

    Фінляндія - Норвегія 7:0 (2:0, 4:0, 1:0)

    1:0 – 4 Савінайнен (Нутіваара, Ахо)
    2:0 – 7 Анттіла 
    3:0 – 21 Терявяйнен (Койвісто, Гранлунд)
    4:0 – 23 Капанен (Хейсканен)
    5:0 – 38 Нутіваара (Гранлунд, Рантанен)
    6:0 – 39 Гранлунд (Хонка, Терявяйнен)
    7:0 – 57 Мяеналанен (Маннінен)

    .png_89


    чемпіонат світу хокей
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ