Чемпіонат світу з хокею. Канада лише в овертаймі обіграла Латвію. Інші матчі

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Фото HHOF-IIHF IMAGES

Натомість, росіяни розгромили Словаччину

Збірна Росії «всуху» обіграла команду Словаччини у матчі групового етапу хокейного Чемпіонату світу 2018 року.

Водночас, збірна Чехії перемогла команду Австрії. Чехи вели по ходу гри з комфортною перевагою 4:1, але у третьому періоді австрійці звели відставання до мінімуму.

Та на більше австрійських хокеїстів не вистачило.

А збірна Канади здобула перемогу над командою Латвії лише в овертаймі.

Основний час завершився нічиєю 1:1, а на першій же хвилині додаткового періоду Коннор Макдевід вразив ворота латвійців.

Чемпіонат світу 2018 року з хокею

Груповий етап

Росія – Словаччина – 4:0 (2:0, 0:0, 2:0)

1:0 - Мамін (Сошніков), 11:10, 2:0 - Гусєв (Дацюк, Зайцев), 16:50, 3:0 Шалунов (Сошніков), 58:49, ПВ, 4:0 - Міхєєв, 59:44, ПВ.

Чехія – Австрія – 4:3 (2:1, 1:0, 1:2)

1:0 - Гіка (Кубалік, Шулак), 00:31, 2:0 - Хітіл (Крейчик), 02:27, 2:1 - Комарек (Гофер), 17:45, 3:1 - Кубалік (Гіка, Нечас), 25:46, 4:1 - Гіка (Факса, Кубалік), 49:51, ГБ, 4:2 - Раффль (Унтервегер, Хаудум), 50:53, 4:3 - Раффль (Комарек, Шумніг), 57:18.

Канада – Латвія – 2:1 ОТ (1:0, 0:0, 0:1, 1:0)

1:0 - Бовільє (Пажо, Барзал), 02:51, 1:1 - Рубінс (Букартс, Блюгерс), 41:50, 2:1 - Макдевід (Ньюджент-Гопкінс), 60:46.