Чемпіонат світу з хокею. Німеччина сенсаційно переграла Фінляндію. Інші матчі
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У Данії продовжується чемпіонат світу з хокею в елітному дивізіоні
13-го травня відбулися чергові матчі групового етапу на чемпіонаті світу з хокею, що проходить в Данії.
Чемпіонат світу з хокею
Груповий етап
Група А
Франція – Чехія 0:6 (0:3, 0:2, 0:1)
0:1 – 3 Пастрняк (Крейчи)
0:2 – 7 Пастрняк (Яшкін)
0:3 – 14 Яшкін (Крейчик)
0:4 – 21 Горак (Шулак, Кубалік)
0:5 – 27 Горак (Скленічка, Хітіл)
0:6 – 50 Нечас (Полашек, Крейчик)
Швейцарія – Швеція 3:5 (0:2, 1:1, 2:2)
0:1 – 5 Клінгберг (Екман-Ларссон, Зібанежад)
0:2 – 9 Хернквіст (Баклунд, Янмарк-Нюлен)
0:3 – 21 Баклунд (Ліндхольм)
1:3 – 38 Унтерзандер (Корві)
2:3 – 44 Діас (Андрігетто, Фіала)
2:4 – 52 Ларссон (Баклунд)
2:5 – 56 Пяярві-Свенссон (Баклунд)
Група В
Норвегія – США 3:9 (0:3, 1:4, 2:2)
0:1 – 8 Кейн (Еткінсон, Макевой)
0:2 – 12 Кейн (Еткінсон, Дебрінкат)
0:3 – 15 Макевой (Дебрінкат)
0:4 – 21 Ларкін
1:4 – 27 Форсберг (Ліндстрем)
1:5 – 30 Мартінес (Ларкін)
1:6 – 36 Лі (Годро, Ларкін)
1:7 – 39 Еткінсон (Кейн, Дженсен)
1:8 – 42 Вайт (Мерфі, Боніно)
2:8 – 46 К.А. Улімб (Хулес, Бонсаксен)
3:8 – 47 Улімб (Булль, Ліндстрем)
3:9 – 57 Піонк (Крайдер, Боніно)
Німеччина – Фінляндія 3:2 (0:1, 2:0, 0:1)
0:1 – 2 Толванен (Ріікола)
1:1 – 25 Тіффельс (Міхеліс, Яннік Зайденберг)
2:1 – 38 Крупп (Айзеншмід, Хагер)
2:2 – 57 Ахо (Терявяйнен, Гранлунд)
3:2 – 62 Айзеншмід (Кагун)