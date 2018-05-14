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    Чемпіонат світу з хокею. Німеччина сенсаційно переграла Фінляндію. Інші матчі

    • Сьогодні, 09:58
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    Фото: IIHF
    Фото: IIHF

    У Данії продовжується чемпіонат світу з хокею в елітному дивізіоні

    13-го травня відбулися чергові матчі групового етапу на чемпіонаті світу з хокею, що проходить в Данії.

    Чемпіонат світу з хокею

    Груповий етап

    Група А

    Франція – Чехія 0:6 (0:3, 0:2, 0:1)

    0:1 – 3 Пастрняк (Крейчи)
    0:2 – 7 Пастрняк (Яшкін)
    0:3 – 14 Яшкін (Крейчик)
    0:4 – 21 Горак (Шулак, Кубалік)
    0:5 – 27 Горак (Скленічка, Хітіл)
    0:6 – 50 Нечас (Полашек, Крейчик)

    Швейцарія – Швеція 3:5 (0:2, 1:1, 2:2)

    0:1 – 5 Клінгберг (Екман-Ларссон, Зібанежад)
    0:2 – 9 Хернквіст (Баклунд, Янмарк-Нюлен)
    0:3 – 21 Баклунд (Ліндхольм)
    1:3 – 38 Унтерзандер (Корві)
    2:3 – 44 Діас (Андрігетто, Фіала)
    2:4 – 52 Ларссон (Баклунд)
    2:5 – 56 Пяярві-Свенссон (Баклунд)

    Група В

    Норвегія – США 3:9 (0:3, 1:4, 2:2)

    0:1 – 8 Кейн (Еткінсон, Макевой)
    0:2 – 12 Кейн (Еткінсон, Дебрінкат)
    0:3 – 15 Макевой (Дебрінкат)
    0:4 – 21 Ларкін
    1:4 – 27 Форсберг (Ліндстрем)
    1:5 – 30 Мартінес (Ларкін)
    1:6 – 36 Лі (Годро, Ларкін)
    1:7 – 39 Еткінсон (Кейн, Дженсен)
    1:8 – 42 Вайт (Мерфі, Боніно)
    2:8 – 46 К.А. Улімб (Хулес, Бонсаксен)
    3:8 – 47 Улімб (Булль, Ліндстрем)
    3:9 – 57 Піонк (Крайдер, Боніно)

    Німеччина – Фінляндія 3:2 (0:1, 2:0, 0:1)

    0:1 – 2 Толванен (Ріікола)
    1:1 – 25 Тіффельс (Міхеліс, Яннік Зайденберг)
    2:1 – 38 Крупп (Айзеншмід, Хагер)
    2:2 – 57 Ахо (Терявяйнен, Гранлунд)
    3:2 – 62 Айзеншмід (Кагун)

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    чемпіонат світу хокей
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