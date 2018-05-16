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    Чемпіонат світу з хокею. Росія програла Швеції, Фінляндія розгромила США. Інші матчі

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    Фото:&nbsp;iihf.com
    Фото: iihf.com

    15 травня відбулися заключні матчі групового етапу світової першості в Данії

    У вівторок, 15-го травня, завершився груповий етап чемпіонату світу з хокею в елітному дивізіоні, що проходить в Данії.

    Чемпіонат світу 2018 року з хокею

    Груповий етап

    Група А

    Швейцарія - Франція 5:1 (2:0, 1:0, 2:1)

    1:0 – 12 Гофманн (Мюллер, Хаас)
    2:0 – 15 Корві (Майєр, Нідеррайтер)
    3:0 – 37 Унтерзандер (Корві, Йосі)
    4:0 – 42 Фіала (Фора, Хаас)
    4:1 – 43 Леклер (Перре, Шакіашвілі)
    5:1 – 53 Мозер (Мюллер, Вермін)

    Білорусь - Словаччина 4:7 (0:2, 2:0, 2:5)

    0:1 – 1 Бакош (Секера, Надь)
    0:2 – 10 Юрчо (Надь, Бакош)
    1:2 – 32 Кітаров (Фальковський, Дрозд)
    2:2 – 35 Лінгле (Плетт, Лєвша)
    2:3 – 47 Бакош (Надь)
    3:3 – 48 Ковиршин (Павлович, Сушко)
    4:3 – 50 Воробєй (Плетт, Шарангович)
    4:4 – 51 Юрчо (Надь, Бакош)
    4:5 – 54 Говорка (Криштоф)
    4:6 – 55 Дялога
    4:7 – 59 Криштоф (Надь, Юрчо)

    Росія - Швеція 1:3 (1:0, 0:2, 0:1)

    1:0 – 2 Капрізов (Дацюк, Гусєв)
    1:1 – 29 Зібанежад (Нюквіст, Екман-Ларссон)
    1:2 – 36 Ракелль (Янмарк-Нюлен, Зібанежад)
    1:3 – 58 Екгольм (Нільссон)

    Группа В

    Фінляндія - США 6:2 (2:0, 1:0, 3:2)

    1:0 – 10 Ахо (Нутіваара, Савінайнен)
    2:0 – 17 Ахо (Нутіваара)
    3:0 – 37 Рантанен (Гранлунд, Нутіваара)
    4:0 – 47 Анттіла (Маннінен)
    4:1 – 51 Кейн (Макевой)
    5:1 – 53 Капанен (Савінайнен, Толванен)
    5:2 – 54 Райан (Крайдер, Кейн)
    6:2 – 56 Ахо (Ківісте)

    Канада - Німеччина 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

    1:0 – 1 Шенн (Макдевід, Нюджент-Гопкінс)
    2:0 – 28 Нюджент-Гопкінс (Екблад, Макдевід)
    3:0 – 49 Джост (Еберле, Едмундсон)

    Латвія - Данія 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)

    1:0 – 9 Джеріньш (Індрашис)

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    чемпіонат світу хокей
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