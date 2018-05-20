Чемпіонат світу з хокею. У півфіналі Швеція розгромила США, а Швейцарія здолала Канаду

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Ні канадців, ні росіян у фіналі турніру не буде

Збірна Швеції розгромила команду США «всуху» з рахунком 6:0 у матчі 1/2 фіналу Чемпіонату світу.

Шведи відкрили рахунок у першому періоді. А у другому відрізку шведська команда знищила свого суперника, закинувши три шайби протягом трьох хвилин.

У третьому періоді американці намагалися врятувати ситуацію, знявши воротаря за 10 хвилин до сирени, й отримали п'яту шайбу у порожні ворота. А наприкінці зустрічі шведи забили шостий гол.

Водночас, збірна Швейцарії сенсаційно обіграла Канаду.

По ходу зустрічі команда Швейцарії вела 3:1, наприкінці канадці зняли голкіпера і зуміли відіграти одну шайбу вшістьох, але більшого швейцарці не допустили.

Чемпіонат світу 2018 року з хокею

Півфінал

Швеція – США – 6:0 (1:0, 3:0, 2:0)

1:0 - Арвідссон (де ла Роуз, Форсберг), 14:43, 2:0 - Пяаярві (Баклунд), 27:09, ГМ, 3:0 - Хернквіст (Баклунд, Клінгберг), 30:05, ГБ, 4:0 - Янмарк (Ракелль), 30:16, 5:0 - Арвідссон (Зібанеджад), 51:07, ПВ, 6:0 - Кемпе (Баклунд), 57:01.

Канада – Швейцарія – 2:3 (0:1, 1:1, 1:1)

0:1 - Шервай (Унтерзандер, Кукан), 18:41, 1:1 - Хорват (Дюбуа, Пажо), 27:20, 1:2 - Гофман (Фіала, Андрігетто), 29:40, ГБ, 1:3 - Хас (Андрігетто, Діас), 44:14, ГБ, 2:3 - Парейко (Макдевід, Шенн), 57:53.