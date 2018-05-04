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    Чемпіонат світу з хокею. Збірна Росії розгромила Францію, Канада програла США

    4-го травня стартував чемпіонат світу з хокею в елітному дивізіоні
    У п'ятницю, 4-го травня, відбулися перші матчі чемпіонату світу з хокею в елітному дивізіоні. Так, збірна Росії без проблем розгромила команду Франції, а збірна США у серії булітів перемогла Канаду. Чемпіонат світу з хокею Груповий етап Група А Росія - Франція 7:0 (3:0, 1:0, 3:0) 1:0 – 7 Капрізов (Зайцев, Дадонов)2:0 – 8 Бучневич
    • Сьогодні, 20:05
    • Розсилка
    Фото: IIHF
    Фото: IIHF

    4-го травня стартував чемпіонат світу з хокею в елітному дивізіоні

    У п'ятницю, 4-го травня, відбулися перші матчі чемпіонату світу з хокею в елітному дивізіоні.

    Так, збірна Росії без проблем розгромила команду Франції, а збірна США у серії булітів перемогла Канаду.

    Чемпіонат світу з хокею

    Груповий етап

    Група А

    Росія - Франція 7:0 (3:0, 1:0, 3:0)

    1:0 – 7 Капрізов (Зайцев, Дадонов)
    2:0 – 8 Бучневич (Нестеров, Григоренко)
    3:0 – 10 Дадонов (Хафізуллін, Капрізов)
    4:0 – 37 Капрізов (Зайцев, Дацюк)
    5:0 – 42 Барабанов (Каблуков, Кіселевич)
    6:0 – 44 Шалунов (Хафізуллін, Дацюк)
    7:0 – 57 Анісімов (Григоренко, Нестеров)

    Група В

    США - Канада 5:4 БУЛ (1:2, 2:1, 1:1)

    0:1 – 1 Дюбуа (Хорват)
    0:2 – 12 О′Райллі (Бейли)
    1:2 – 13 Лі (Дебрінкат, Томпсон)
    2:2 – 20 Ларкін (Оестерле, Крайдер)
    3:2 – 30 Годро (Колман, Кейн)
    3:3 – 37 Бовільє (Барзел, Екблад)
    4:3 – 43 Ларкін (Еткінсон, Крайдер)
    4:4 – 50 Парайко (Макдевід)

    чемпіонат світу хокей
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