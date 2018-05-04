Чемпіонат світу з хокею. Збірна Росії розгромила Францію, Канада програла США

4-го травня стартував чемпіонат світу з хокею в елітному дивізіоні

У п'ятницю, 4-го травня, відбулися перші матчі чемпіонату світу з хокею в елітному дивізіоні. Так, збірна Росії без проблем розгромила команду Франції, а збірна США у серії булітів перемогла Канаду. Чемпіонат світу з хокею Груповий етап Група А Росія - Франція 7:0 (3:0, 1:0, 3:0) 1:0 – 7 Капрізов (Зайцев, Дадонов)2:0 – 8 Бучневич