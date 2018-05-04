Чемпіонат світу з хокею. Збірна Росії розгромила Францію, Канада програла США
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Розсилка
4-го травня стартував чемпіонат світу з хокею в елітному дивізіоні
У п'ятницю, 4-го травня, відбулися перші матчі чемпіонату світу з хокею в елітному дивізіоні.
Так, збірна Росії без проблем розгромила команду Франції, а збірна США у серії булітів перемогла Канаду.
Чемпіонат світу з хокею
Груповий етап
Група А
Росія - Франція 7:0 (3:0, 1:0, 3:0)
1:0 – 7 Капрізов (Зайцев, Дадонов)
2:0 – 8 Бучневич (Нестеров, Григоренко)
3:0 – 10 Дадонов (Хафізуллін, Капрізов)
4:0 – 37 Капрізов (Зайцев, Дацюк)
5:0 – 42 Барабанов (Каблуков, Кіселевич)
6:0 – 44 Шалунов (Хафізуллін, Дацюк)
7:0 – 57 Анісімов (Григоренко, Нестеров)
Група В
США - Канада 5:4 БУЛ (1:2, 2:1, 1:1)
0:1 – 1 Дюбуа (Хорват)
0:2 – 12 О′Райллі (Бейли)
1:2 – 13 Лі (Дебрінкат, Томпсон)
2:2 – 20 Ларкін (Оестерле, Крайдер)
3:2 – 30 Годро (Колман, Кейн)
3:3 – 37 Бовільє (Барзел, Екблад)
4:3 – 43 Ларкін (Еткінсон, Крайдер)
4:4 – 50 Парайко (Макдевід)