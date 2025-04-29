Чепурний виграв залік Кубка світу зі спортивної гімнастики у паралельних брусах

У змагальному сезоні 2025 Назар Чепурний взяв участь у 4 з 6 етапів Кубка світу та здобув 8 медалей

Українець здобув титул завдяки стабільним результатам упродовж сезону

Українець Назар Чепурний – переможець заліку Кубка світу 2025 зі спортивної гімнастики на паралельних брусах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НОК України.

Українець здобув титул завдяки стабільним результатам упродовж змагального сезону на Кубку світу:

Золото в Досі

Срібло в Коттбусі

П'яте місце в Баку

Восьме місце в Каїрі

У змагальному сезоні 2025 Назар Чепурний взяв участь у 4 з 6 етапів Кубка світу та здобув 8 медалей: 2 золоті, 4 срібні та 2 бронзові.

Попереду на Назара очікують два головні старти сезону — чемпіонат Європи (у травні) та чемпіонат світу (у жовтні).

Нагадаємо, практично всім російським бодібілдерам, які входять до складу національної збірної, не вдалося отримати іспанські візи, необхідні для участі у чемпіонаті Європи.

Згідно з інформацією, наданою Федерацією бодібілдингу Росії, країна-агресор збиралася направити на чемпіонат Європи, який пройде на початку травня в Санта-Сусанні, делегацію із двохсот осіб.

Однак іспанське посольство відхилило більшу частину заявок на отримання віз від спортсменів. При цьому відмови були отримані, незважаючи на наявність офіційного запрошення від Міжнародної федерації бодібілдингу (IFBB) та листів підтримки від глави міста, де проходитиме змагання, а також від Міністерства закордонних справ Російської Федерації.

Європейська першість з бодібілдингу та фітнесу має відбутися з 30 квітня по 5 травня.

Як повідомлялося, українські шпажистки стали чемпіонками світу з фехтування на шпагах серед юніорок.

Анна Максименко, Емілі Конрад, Аліна Дмитрук і Валерія Білоус-Гріджак перемогли у фіналі китайську команду з рахунком 45:34.

Протягом майже всього бою перевага коливалася в обидва боки, але вирішальною стала остання третина матчу: спершу Валерія Білоус-Гріджак виграла свій бій з рахунком 8-7. Потім Аліна Дмитрук подвоїла перевагу нашої команди до 4 уколів завдяки перемозі 3-1. Анна Максименко не лишила жодних шансів своїй суперниці на заключному етапі, розгромивши її 15-8.

Завдяки цій перемозі Україна опинилася в топ-5 медального заліку. Маючи 1 золото, 1 срібло та 1 бронзу, наша країна поступилася лише США, Італії, Єгипту та Канаді.