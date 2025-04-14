Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Середа здобув бронзу етапу Кубка світу зі стрибків у воду

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Середа здобув бронзу етапу Кубка світу зі стрибків у воду
У боротьбі за бронзу Олексій на 0.05 бала випередив австралійця Кассіеля Руссо
фото: AP

Середа поступився лише двом представникам Китаю

Олексій Середа став бронзовим призером етапу Кубка світу зі стрибків у воду у Віндзорі (Канада). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство молоді та спорту України.

У стрибках з вишки українець набрав 490.80 бали і піднявся на третю сходинку п’єдесталу, поступившись лише двом представникам Китаю Лікун Чену та Цзифен Чжу.

У боротьбі за бронзу Олексій на 0.05 бала випередив австралійця Кассіеля Руссо.

Це перша в сезоні медаль українських стрибунів у воду на міжнародних змаганнях і перша нагорода Олексія Середи з моменту його виступу на чемпіонаті світу-2024.

Cуперфінал Кубка світу зі стрибків у воду відбудеться з 2 по 4 травня у Пекіні.

Нагадаємо, жіноча Євроліга оголосила символічні збірні сезону.

Капітан збірної України Аліна Ягупова, яка представляє іспанську «Валенсію», увійшла до першої символічної збірної. В середньому в цьому сезоні Аліна набирає 11.3 очка, 3.7 передачі та 3.4 підбирання.

Також до першої команди потрапили Габбі Вільямс, Емма Мессеман, які представляють «Фенербахче», Марія Конде з «УСК» , а також гравчиня турецького «Мурсіна» Ільяна Рупер. 

Нагадаємо, «Валенсія» поступилась турецькому Мерсіну в півфінальному матчі Фіналу шести та зіграє проти турецького «Фенербахче» в матчі за третє місце.

У складі «Фенербахче» Ягупова в сезоні 2022/23 вигравала жіночу Євролігу, раніше українку було двічі визнано MVP головного жіночого клубного турніру. 

До слова, нападник збірної України з футболу та італійської «Роми» Артем Довбик став найкращим футболістом Серії А у березні.

У березні цього року в матчах Серії А Довбик забив 3 голи в 4 матчах. Українця визнали найкращим у голосуванні на сайті EA Sports, і вже з’явилась його унікальна картка в FIFA.

Конкурентами Артема були Умар Соле («Удінезе»), Ніколо Фаджолі («Фіорентина»), Ніколо Барелла («Інтер»), Люка Да Кунья («Комо»),  Ріккардо Орсоліні («Болонья»).

Для Довбика це перше потрапляння до переліку претендентів на звання найкращого гравця місяця у Серії А та перша перемога у голосуванні.

Як повідомлялося, олімпійський чемпіон з класичної боротьби та народний депутат України Жан Беленюк оригінально прокоментував слова головного тренера «Роми» Клаудіо Раньєрі про те, що нападнику Артему Довбику потрібно займатись греко-римською боротьбою.

«За три місяці зроблю з Довбика чемпіона Італії з греко-римської боротьби», – написав Беленюк.

У цьому сезону Артем Довбик забив 16 голів та віддав 4 гольові передачі в 40 матчах у складі «Роми».

Теги: Олексій Середа стрибки у воду Кубок світу спорт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Онофрійчук здобула «золото» у вправах зі стрічкою, набравши за свій виступ 27.450 балів
Онофрійчук здобула три нагороди в особистих дисциплінах на етапі Кубка світу
7 квiтня, 09:28
Дмитро Підручний у цьому сезоні на етапах Кубка світу заробив 50,6 тис. євро
Стало відомо, скільки призових заробили українські біатлоністи за сезон Кубка світу
31 березня, 18:39
У змаганні змішаних пар Анастасія Курашвілі та Станіслав Галайда (крайні ліворуч) посіли друге місце
Українці здобули дві нагороди на етапі Кубка світу зі спортивної аеробіки
24 березня, 11:53
Дар’я Мошинська здобула срібло у технічному соло на Кубку світу з артистичного плавання
Українська синхроністка відмовилася від фото з білорускою (відео)
11 квiтня, 18:54
Найкращою догравальницею стала Ірина Ногіна (СК «Балта»), найкращою блокуючою – Ксенія Ратій (СК «Балта»)
Визначилися найкращі гравчині чемпіонату України з волейболу
9 квiтня, 16:52
У рейтингу WTA Джонс посідає 129 місце
Британська тенісистка знепритомніла під час матчу WTA: деталі інциденту
2 квiтня, 16:03
Спортсмени вимагають компенсацій від World Rugby
Понад тисячу регбістів подали позови проти федерацій через проблеми зі здоров'ям
2 квiтня, 12:23
Оланреваджу провів на професійному рингу 23 бої, в яких здобув 13 перемог
Шок на ринзі. Нігерійський боксер помер відразу після бою
31 березня, 18:23
До списку іноземних агентів Шмурнова внесло Міністерство юстиції Росії
У РФ визнали іноземним агентом спортивного коментатора, який виступив проти війни
28 березня, 16:27

Новини

Борець-зрадник з Криму виграв золото чемпіонату Європи
Борець-зрадник з Криму виграв золото чемпіонату Європи
Середа здобув бронзу етапу Кубка світу зі стрибків у воду
Середа здобув бронзу етапу Кубка світу зі стрибків у воду
У Бразилії волейболістка зіграла важливу гру, перебуваючи на п'ятому місяці вагітності
У Бразилії волейболістка зіграла важливу гру, перебуваючи на п'ятому місяці вагітності
Дружина допомогла Шумахеру підписати шолом для благодійного аукціону
Дружина допомогла Шумахеру підписати шолом для благодійного аукціону
Українка претендує на звання найкращої голкіперки світу в пляжному футболі
Українка претендує на звання найкращої голкіперки світу в пляжному футболі
ЗСУ ліквідували російського тхеквондиста
ЗСУ ліквідували російського тхеквондиста

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
202K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 квітня: ситуація на фронті
127K
Мер Конотопа зробив гучну заяву про удар по Сумах
72K
Карта повітряних тривог України онлайн 14 квітня 2025
27K
Страсний тиждень: традиції та заборони напередодні Великодня
15K
Спецпредставник Трампа відреагував на обстріл Росією Сум
15K
Корогодський заявив, що йде в мери Києва та назвав несподівану причину свого рішення

Новини

14 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 10:55
13 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
12 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
12 квiтня, 00:16
Санкції проти пропагандистів та допомога від «Рамштайну». Головне за 11 квітня
11 квiтня, 21:17
11 квітня: який сьогодні день, традиції та заборони
11 квiтня, 00:01

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua