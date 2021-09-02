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    Через «Спутнік V» російський «Зеніт» не пускають в Англію на матч Ліги чемпіонів

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    &laquo;Челсі&raquo; є переможцем Ліги чемпіонів - Через «Спутнік V» російський «Зеніт» не пускають в Англію на матч Ліги чемпіонів
    «Челсі» є переможцем Ліги чемпіонів
    Фото з відкритих джерел

    Якщо гра з «Челсі» не відбудеться, газпромівській команді зарахують поразку

    Російський «Зеніт», який потрапив в одну групу Ліги чемпіонів з«Челсі», ризикує не потрапити до Англії на матч першого туру. Матч має відбутися в Лондоні, де діють жорсткі коронавірусні обмеження. Людям, які прибувають у Велику Британію з країн «жовтої» зони (до них Англія відносить Росію), після прильоту в країну потрібно здати ПЛР-тест. Крім того, прибулі мають бути вакциновані вакцинами Pfizer або Moderna.

    А всі футболісти і тренери «Зеніту» щеплені несертифікованою в Європі вакциною «Спутнік V». Тож вся делегація російського клубу після прильоту до Лондона повинна відправитися на 11-денний карантин.

    До матчу «Челсі» - «Зеніт» залишається більше 11 днів, але приїхати в Англію завчасно у пітерців ніяк не вийде: багато футболістів виступають за свої збірні.

    Англія досі не дала ніяких гарантій з приводу проведення матчу і допуску делегації «Зеніту». Не виключено, що гра пройде на нейтральній території. Газпром є головним спонсором «Зеніту» й Ліги чемпіонів, а «Челсі» володіє росіянин Роман Абрамович. Тож можуть домовитися.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга чемпіонів ФК Челсі ФК Зеніт
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    Через «Спутнік V» російський «Зеніт» не пускають в Англію на матч Ліги чемпіонів