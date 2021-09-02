Найдорожчий футболіст світу Мбаппе зазнав травми перед матчем з Україною
Нападника замінили на останніх хвилинах гри з Боснією і Герцеговиною
Нападник «Парі Сен-Жермен» і збірної Франції Кіліан Мбаппе зазнав пошкодження в матчі кваліфікації ЧС-2022 з Боснією і Герцеговиною (1:1).
22-річний француз в компенсований час відбирної гри був замінений на Мусу Діабі. За інформацією L'Equipe, Мбаппе під час зустрічі відчув біль в литковому м'язі. У четвер форвард пройде медобстеження, яке має визначити характер ушкодження.
Збірна України в 4-турі зіграла внічию з Казахстаном.
Мбаппе ризикує пропустити відбіркові матчі з Україною (4 вересня) і Фінляндією (7 вересня).
Кіліан Мбаппе є найдорожчим футболістом світу. Влітку мадридський «Реал» давав за француза €200 млн, але перехід не дозволив Емір Катару, людям якого належить «Парі Сен-Жермен».
Турнірна таблиця групи D
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