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    Найдорожчий футболіст світу Мбаппе зазнав травми перед матчем з Україною

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    Кіліан Мбаппе ризикує пропустити матч з Україною - Найдорожчий футболіст світу Мбаппе зазнав травми перед матчем з Україною
    Кіліан Мбаппе ризикує пропустити матч з Україною
    Фото з відкритих джерел

    Нападника замінили на останніх хвилинах гри з Боснією і Герцеговиною

    Нападник «Парі Сен-Жермен» і збірної Франції Кіліан Мбаппе зазнав пошкодження в матчі кваліфікації ЧС-2022 з Боснією і Герцеговиною (1:1).

    22-річний француз в компенсований час відбирної гри був замінений на Мусу Діабі. За інформацією L'Equipe, Мбаппе під час зустрічі відчув біль в литковому м'язі. У четвер форвард пройде медобстеження, яке має визначити характер ушкодження.

    Збірна України в 4-турі зіграла внічию з Казахстаном.

    Мбаппе ризикує пропустити відбіркові матчі з Україною (4 вересня) і Фінляндією (7 вересня).

    Кіліан Мбаппе є найдорожчим футболістом світу. Влітку мадридський «Реал» давав за француза €200 млн, але перехід не дозволив Емір Катару, людям якого належить «Парі Сен-Жермен».

    Турнірна таблиця групи D

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Кіліан Мбаппе
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    Найдорожчий футболіст світу Мбаппе зазнав травми перед матчем з Україною