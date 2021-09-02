Кваліфікація чемпіонату світу з футболу. Всі результати 4-го туру

Андрій Ярмоленко був найкращим в грі з Казазстаном

Збірні України та Франції втратили очки, Роналду встановив рекорд

Перші після Євро-2020 матчі національних збірних принесли кілька несподіааних результатів. Збірна України провела перший матч під керівництвом нового тренера Олександра Петракова і не втримала перемогу в грі з Казахстаном. Задовольнилися нічиєю й французи, які очолюють нашу відбірну групу до чемпіонату світу.

4 вересня Україна приймає Францію, Фінляндія зустрінеться з Казахстаном.

Рекорд за голами за національну команду встановив Кріштіану Роналду. При цьому нападник не реалізував пенальті у ворота Ірландії.

Відбірний турнір чемпіонату світу

1 вересня, 4-й тур

Група A

Португалія – Ірландія – 2:1

Люксембург – Азербайджан – 2:1

Група D

Казахстан – Україна – 2:2

Франція – Боснія і Герцеговина – 1:1

Група F

Данія – Шотландія – 2:0

Молдова – Австрія – 0:2

Фарерські острови – Ізраїль – 0:4

Група G

Норвегія – Нідерланди – 1:1

Туреччина – Чорногорія – 2:2

Латвія – Гібралтар – 3:1

Група H

Росія – Хорватія – 0:0

Словенія – Словаччина – 1:1

Мальта – Кіпр – 3:0