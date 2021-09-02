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    Кваліфікація чемпіонату світу з футболу. Всі результати 4-го туру

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    Андрій Ярмоленко був найкращим в грі з Казазстаном - Кваліфікація чемпіонату світу з футболу. Всі результати 4-го туру
    Андрій Ярмоленко був найкращим в грі з Казазстаном
    Фото з відкритих джерел

    Збірні України та Франції втратили очки, Роналду встановив рекорд

    Перші після Євро-2020 матчі національних збірних принесли кілька несподіааних результатів. Збірна України провела перший матч під керівництвом нового тренера Олександра Петракова і не втримала перемогу в грі з Казахстаном. Задовольнилися нічиєю й французи, які очолюють нашу відбірну групу до чемпіонату світу.

    4 вересня Україна приймає Францію, Фінляндія зустрінеться з Казахстаном.

    Рекорд за голами за національну команду встановив Кріштіану Роналду. При цьому нападник не реалізував пенальті у ворота Ірландії.

    Відбірний турнір чемпіонату світу

    1 вересня, 4-й тур

    Група A

    Португалія – Ірландія – 2:1

    Люксембург – Азербайджан – 2:1

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    Група D

    Казахстан – Україна – 2:2

    Франція – Боснія і Герцеговина – 1:1

    Група F

    Данія – Шотландія – 2:0

    Молдова – Австрія – 0:2

    Фарерські острови – Ізраїль – 0:4

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    Група G

    Норвегія – Нідерланди – 1:1

    Туреччина – Чорногорія – 2:2

    Латвія – Гібралтар – 3:1

    Група H

    Росія – Хорватія – 0:0

    Словенія – Словаччина – 1:1

    Мальта – Кіпр – 3:0

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ
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    Кваліфікація чемпіонату світу з футболу. Всі результати 4-го туру