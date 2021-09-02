Кваліфікація чемпіонату світу з футболу. Всі результати 4-го туру
Збірні України та Франції втратили очки, Роналду встановив рекорд
Перші після Євро-2020 матчі національних збірних принесли кілька несподіааних результатів. Збірна України провела перший матч під керівництвом нового тренера Олександра Петракова і не втримала перемогу в грі з Казахстаном. Задовольнилися нічиєю й французи, які очолюють нашу відбірну групу до чемпіонату світу.
4 вересня Україна приймає Францію, Фінляндія зустрінеться з Казахстаном.
Рекорд за голами за національну команду встановив Кріштіану Роналду. При цьому нападник не реалізував пенальті у ворота Ірландії.
Відбірний турнір чемпіонату світу
1 вересня, 4-й тур
Група A
Португалія – Ірландія – 2:1
Люксембург – Азербайджан – 2:1
Група D
Казахстан – Україна – 2:2
Франція – Боснія і Герцеговина – 1:1
Група F
Данія – Шотландія – 2:0
Молдова – Австрія – 0:2
Фарерські острови – Ізраїль – 0:4
Група G
Норвегія – Нідерланди – 1:1
Туреччина – Чорногорія – 2:2
Латвія – Гібралтар – 3:1
Група H
Росія – Хорватія – 0:0
Словенія – Словаччина – 1:1
Мальта – Кіпр – 3:0