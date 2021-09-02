Збірна України втратила ще одного гравця перед матчем з Францією

У кваліфікації чемпіонату світу 4 вересня не зіграє Олександр Зінченко

За підсумками проваленої гри з Казахстаном, у якій збірна України пропустила гол на шостій доданій хвилині (2:2), два футболісти нашої команди, Олександр Зінченко і Віталій Миколенко, отримали попередження і мали пропускати наступну гру – 4 вересня проти Франції. Так повідомили на сайті Української асоціації футболу. Але потім інформація про Миколенка зникла. Виявилося, що в нього лише одне попередження і в найближчу суботу він може вийти на поле. Таким чином, гру з чемпіонами світу пропустить лише Олександр Зінченко. Якщо не враховувати травмованих Георгія Бущана, Артема Довбика, Анатолія Трубіна і Андрія Луніна, який захворів на коронавірус.

Збірна Франції в 4 турі зіграла внічию з Боснією і Герцеговиною (1:1) і втратила провідного захисника – Кунде був вилучений в другому таймі і пропустить гру 4 вересня.

Усі результати ігрового дня у відбірному турнірі чемпіонату світу.