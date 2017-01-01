«Черкаські Мавпи» у результативному матчі Суперліги розгромили гостей з Одеси
- 21 Грудня, 10:51
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Розсилка
Черкасці продовжують боротьбу за третє місце у турнірній таблиці
«Черкаські Мавпи» зусиллями капітана Олександра Кольченка та бігмена Ніколи Джурича вдало розпочали матч та організували ривок 11:4. Після цього одесити спробували дещо скоротити відставання, на що черкасці відповіли ще одним ривком і збільшили різницю у рахунку до двозначної.
Закінчили ж чверть команди за рахунку 25:16, інформує офіційний сайт Федерації баскетболу України.
У другій 10-хвилинці гості почали діяти активніше та зуміли скоротити відставання до п’яти пунктів, проте на ближчу відстань підопічні Максима Міхельсона наблизитися одеситам так і не дали.
Чудову гру у складі господарів продовжив показувати все той же дует Кольченко – Джурич, які за підсумками першої половини гри на двох набрали 35 балів з 60 командних.
Завершилася ж друга чверть за рахунку 60:40 на табло.
У другій половині гри «Черкаські Мавпи» не скинули обертів і продовжили атакувати кільце суперника, на що «БІПА» відповіді знайти так і не змогла.
У підсумку ж свій кращий матч у сезоні провів Нікола Джурич, який став найрезультативнішим у матчі (26 очок + 5 підбирань) та дозволив своїй команді святкувати перемогу у домашніх стінах. 111:90 – впевнена перемога господарів паркету.
Кращим на паркеті сьогодні був легіонер Черкаського клубу - Нікола Джуріч, який набрав 26 балів та зібрав 5 відскоків.
Суперліга України з баскетболу
Чоловіки
«Черкаські Мавпи» – «БІПА-Одеса» – 111:90 (25:16, 35:24, 26:27, 25:23)