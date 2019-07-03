Велике щастя допомогло Світоліній перемогти росіянку і вийти в третє коло Wimbledon



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Еліна Світоліна витерпіла цю перемогу Великий теніс України

Наша тенісистка здобула перемогу в поєдинку, який складався не на її користь

Восьма ракетка світу Еліна Світоліна з України вийшла в третє коло Вімблдонського тенісного турніру (покриття - трава, призовий фонд - £15,477,000).

В 1/32 фіналу Еліна перемогла 62-гу тенісистку світу Маргариту Ґаспарян з РФ - 5:7, 6:5 (відмова).

Звісно, Світоліній сильно пощастило, що гра, яка складалася не на її користь, завершилася достроково. Ґаспарян володіла перевагою зі старту поєдинку, діяла агресивніше і влучила чимало ризикованих м'ячів.

Світоліна боролася, навіть змогла відігратися з рахунку 2:5, але все ж перший сет програла. У другій партії Ґарспарян теж домінувала: вела 3:1, за рахунку 4:5 мала на подачі суперниці матч-бол, але реалізувати його не змогла.

А потім з Маргаритою трапилася прикрість: за рахунку 6:5 на користь Світоліної її ногу засудомило і повернутися в гру росіянка вже не змогла. Світоліна почувалася немов винною, що виграла саме так. Однак факт залишається фактом: Еліна вийшла в третє коло.

В 1/16 фіналу Світоліна зіграє з гречанкою Марією Саккарі (WTA №32), яка сьогодні перемогла Марі Бузкову з Чехії. Для майбутніх суперниць це очне протистояння буде першим у кар'єрі.

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