Чоловіча збірна України з баскетболу 3х3 переможно стартувала на турнірі у Франції
-
Розсилка
Фото: ФБУ
Турнір у Франції став другим етапом ігрової підготовки нашої команди до чемпіонату світу
Чоловіча національна збірна України з баскетболу 3х3 з перемоги почала виступ на міжнародному турнірі у французькому Вуароні.
Про це повідомляє прес-служба Федерації баскетболу України.
На старті змагань наші хлопці перемогли другий склад збірної Франції – 21:17.
У складі української команди гради Дмитро Липовцев, Олександр Кольченко, Станіслав Тимофеєнко та Максим Закурдаєв.
Турнір у Франції став другим етапом ігрової підготовки до чемпіонату світу.
У ньому виступають 12 національних збірних.
Нагадаємо, чемпіонат світу з баскетболу 3х3 стартує 8 червня на Філіппінах.