Чоловіча збірна України з баскетболу 3х3 переможно стартувала на турнірі у Франції

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Фото: ФБУ

Турнір у Франції став другим етапом ігрової підготовки нашої команди до чемпіонату світу

Чоловіча національна збірна України з баскетболу 3х3 з перемоги почала виступ на міжнародному турнірі у французькому Вуароні.

Про це повідомляє прес-служба Федерації баскетболу України.

На старті змагань наші хлопці перемогли другий склад збірної Франції – 21:17.

У складі української команди гради Дмитро Липовцев, Олександр Кольченко, Станіслав Тимофеєнко та Максим Закурдаєв.

Турнір у Франції став другим етапом ігрової підготовки до чемпіонату світу.

У ньому виступають 12 національних збірних.

Нагадаємо, чемпіонат світу з баскетболу 3х3 стартує 8 червня на Філіппінах.