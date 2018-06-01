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    Чоловіча збірна України з баскетболу 3х3 переможно стартувала на турнірі у Франції

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    Фото: ФБУ - Чоловіча збірна України з баскетболу 3х3 переможно стартувала на турнірі у Франції
    Фото: ФБУ

    Турнір у Франції став другим етапом ігрової підготовки нашої команди до чемпіонату світу

    Чоловіча національна збірна України з баскетболу 3х3 з перемоги почала виступ на міжнародному турнірі у французькому Вуароні.

    Про це повідомляє прес-служба Федерації баскетболу України.

    На старті змагань наші хлопці перемогли другий склад збірної Франції – 21:17.

    У складі української команди гради Дмитро Липовцев, Олександр Кольченко, Станіслав Тимофеєнко та Максим Закурдаєв.

    Турнір у Франції став другим етапом ігрової підготовки до чемпіонату світу.

    У ньому виступають 12 національних збірних.

    Нагадаємо, чемпіонат світу з баскетболу 3х3 стартує 8 червня на Філіппінах.

    чемпіонат світу баскетбол
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