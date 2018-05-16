Чотири футболісти «Шахтаря» можуть пропустити принциповий матч проти «Динамо»

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Фото ФК «Шахтар»

Ордець, Зубков, Матвієнко та Кривцов тренуються за індивідуальною програмою

Після перемоги над «Вересом» команда «Шахтаря» відпочила два дні.

Тепер же у суботу – принциповий матч з «Динамо», інформує офіційний сайт донецького клубу.

У середу, 16 травня, «помаранчево-чорні» почали підготовку до завершального поєдинку сезону-2017/18 з «біло-синіми».

Годинне тренування складалася з короткої розминки, опісля футболісти виконували вправи з м'ячами.

За індивідуальною програмою займалися травмовані Іван Ордець, Олександр Зубков, Микола Матвієнко та Сергій Кривцов.

Чи зможуть вони взяти участь у майбутньому поєдинку, прес-служба донецького клубу не уточнює.

Матч «Динамо» - «Шахтар» у межах 32-го туру української Прем'єр-ліги відбудеться 19 травня на стадіоні «Динамо» імені Валерія Лобановського. Початок о 19:30.

Окрім того, зазначається, що захисник «Шахтаря» Давид Хочолава запрошений у національну команду Грузії.

Ця команда проведе два виїзні товариські матчі: з Мальтою в Австрії (1 червня) та з Люксембургом на полі опонента (5 червня).

Прибуття Хочолави у розташування команди очікується 26 травня, через тиждень після завершення сезону в Україні.