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    Цуренко не змогла дограти матч з Суарес-Наварро на престижному тенісному турнірі в Канаді

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    Леся Цуренко - Цуренко не змогла дограти матч з Суарес-Наварро на престижному тенісному турнірі в Канаді
    Леся Цуренко

    Українська тенісистка не змогла подолати друге коло

    Леся Цуренко не змогла подолати другий раунд престижного тенісного турніру в Монреалі.

    Українська тенісистка зазнала травми і не змогла дограти матч проти представниці Іспанії Карли Суарес-Наварро.

    Рахунок зустрічі був 6:4, 3:2 на користь іспанки.

    Як відомо, у першому колі Цуренко перемогла представницю Великобританії Кеті Бултер.

    Coupe Rogers - WTA Premier 5

    Жіночий тенісний турнір у Монреалі, Канада

    Призовий фонд: $ 2,820,000

    Другий раунд

    Карла Суарес-Наварро (Іспанія) - Леся Цуренко (Україна) - 6:4, 3:2

    теніс Леся Цуренко
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