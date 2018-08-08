Цуренко не змогла дограти матч з Суарес-Наварро на престижному тенісному турнірі в Канаді
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Леся Цуренко
Українська тенісистка не змогла подолати друге коло
Леся Цуренко не змогла подолати другий раунд престижного тенісного турніру в Монреалі.
Українська тенісистка зазнала травми і не змогла дограти матч проти представниці Іспанії Карли Суарес-Наварро.
Рахунок зустрічі був 6:4, 3:2 на користь іспанки.
Як відомо, у першому колі Цуренко перемогла представницю Великобританії Кеті Бултер.
Coupe Rogers - WTA Premier 5
Жіночий тенісний турнір у Монреалі, Канада
Призовий фонд: $ 2,820,000
Другий раунд
Карла Суарес-Наварро (Іспанія) - Леся Цуренко (Україна) - 6:4, 3:2