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    Цуренко з впевненої перемоги стартувала на престижному тенісному турнірі в Монреалі

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    Леся Цуренко - Цуренко з впевненої перемоги стартувала на престижному тенісному турнірі в Монреалі
    Леся Цуренко

    Поєдинок тривав 1 годину і 24 хвилини

    Леся Цуренко з перемоги стартувала на престижному тенісному турнірі, що розпочався в Монреалі.

    У першому колі українська тенісистка у двох сетах перемогла представницю Великобританії Кеті Бултер.

    Поєдинок тривав 1 годину і 24 хвилини.

    Coupe Rogers - WTA Premier 5

    Жіночий тенісний турнір у Монреалі, Канада

    Призовий фонд: $ 2,820,000

    Перший раунд

    Леся Цуренко (Україна) - Кеті Бултер (Великобританія) - 6:4, 6:2

    теніс Леся Цуренко
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