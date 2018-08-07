Цуренко з впевненої перемоги стартувала на престижному тенісному турнірі в Монреалі
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Розсилка
Леся Цуренко
Поєдинок тривав 1 годину і 24 хвилини
Леся Цуренко з перемоги стартувала на престижному тенісному турнірі, що розпочався в Монреалі.
У першому колі українська тенісистка у двох сетах перемогла представницю Великобританії Кеті Бултер.
Поєдинок тривав 1 годину і 24 хвилини.
Coupe Rogers - WTA Premier 5
Жіночий тенісний турнір у Монреалі, Канада
Призовий фонд: $ 2,820,000
Перший раунд
Леся Цуренко (Україна) - Кеті Бултер (Великобританія) - 6:4, 6:2