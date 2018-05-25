Цуренко призупинила співпрацю з українським тренером



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Леся Цуренко

За словами тенісистки, це поки тимчасово

Друга «ракетка» України Леся Цуренко призупинила роботу з українським тренером Дмитром Бричеком після п'яти з половиною років спільної роботи.

За словами самої тенісистки, потрібна деяка пауза, щоб трохи відпочити один від одного.

«У нас деяка пауза з Дмитром Бричеком. Було у нас кілька розмов, нічого страшного не сталося, ми не в сварці, ми абсолютно нормально спілкуємося. Потрібна деяка пауза, щоб трохи відпочити один від одного. Як буде далі, ми не знаємо, ми ні про що не домовлялися. З Адріано Альбанезі ми тільки другий тиждень працюємо, ніяких домовленостей немає. Я зараз у вільному стані, пробую щось нове, подивимося як піде», - повідомила Цуренко.

«З Дмитром ми пропрацювали п'ять з половиною років, це був виключно позитивний досвід. Те, як ми починали працювати і до чого ця робота привела - це має позитивні результати. Моя гра змінилася технічно, тактично, все практично змінилося. Це проявляється і в рейтингу, і в призових. Це величезна заслуга Дмитра. Ми прийшли до висновку, що пауза буде корисною. Ніяких домовленостей щодо термінів немає», - зауважила тенісистка.

За словами Цуренко, вона навіть не проти один-два турніри пограти без тренера.

«На даний момент я граю RolandGarros, тут все розплановано, а далі подивимося. Я навіть не проти один-два турніри пограти без тренера. Це мені потрібно і я розглядаю різні варіанти», - сказала Цуренко.

Як відомо, у першому колі Відкритого чемпіонату Франції Цуренко зустрінеться зі швейцаркою Штефані Фьогеле.

Джерело: xsport.ua