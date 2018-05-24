Ролан Гаррос. Українки дізналися імена перших суперниць на турнірі

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Еліна Світоліна

В основній сітці турніру нашу країну представлять чотири тенісистки

У Парижі відбулося жеребкування Відкритого чемпіонату Франції в одиночному розряді.

Еліна Світоліна (№4), що отримала четвертий номер посіву, на старті турніру зіграє проти Айли Томлянович (№68) з Австралії.

Раніше українка провела дві зустрічі з суперницею і здобула дві перемоги.

Нагадаємо, що Світоліна двічі ставала чвертьфіналісткою в Парижі в 2015 та 2017 роках.

Леся Цуренко (№40) в першому колі зустрінеться зі швейцаркою Штефані Фьогеле (№100).

На початку березня тенісистка обіграла Фьогеле в фіналі турніру в Акапулько, здобувши над нею п'яту перемогу.

У минулому сезоні Цуренко показала на Ролан Гаррос свій найкращий результат, дійшовши до третього кола, в якому поступилася майбутній чемпіонці Олені Остапенко.

Катерина Козлова (№66) участь на турнірі почне матчем з чинною чемпіонкою і п'ятою сіяною Оленою Остапенко. Уродженка Миколаєва програла латвійці обидва матчі, що відбулися в 2014 і 2016 роках.

У минулому році Козлова вперше подолала кваліфікацію в столиці Франції, проте програла в першому колі основи Лесі Цуренко.

Катерина Бондаренко (№79) за вихід до другого кола посперечається з Донною Векич (№50) з Хорватії. Зазначимо, що раніше тенісистки не зустрічалися. У минулому сезоні на Ролан Гаррос українка програла в першому колі, а в 2009 році дійшла до третього кола.

Нагадаємо, не змогли пройти в основну сітку турніру Марта Костюк та Ангеліна Калініна.

Джерело: btu.org.ua