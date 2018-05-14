Цуренко розгромно програла у першому колі престижного тенісного турніру в Римі
- Сьогодні, 14:01
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Розсилка
Леся Цуренко
Українська тенісистка у двох сетах поступилася представниці Хорватії Петрі Мартич
Леся Цуренко не змогла подолати стартовий бар'єр престижного тенісного турніру, який розпочався в Римі.
Вже у першому колі українська тенісистка у двох сетах поступилася представниці Хорватії Петрі Мартич.
Мартич у другому колі зіграє з Еліною Світоліною, яка розпочне свої виступи саме у другому раунді.
Раніше Світоліна у парі з Ольгою Савчук програла у першому раунді парного розряду.
Internazionali BNL d’Italia - Premier 5
Жіночий тенісний турнір в Римі, Італія
Призовий фонд: $3,351,720
Одиночний розряд
Перше коло
Петра Мартич (Хорватія) - Леся Цуренко (Україна) - 6:1, 6:2