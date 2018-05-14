  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Цуренко розгромно програла у першому колі престижного тенісного турніру в Римі

    • Сьогодні, 14:01
    • Розсилка
    Леся Цуренко
    Леся Цуренко

    Українська тенісистка у двох сетах поступилася представниці Хорватії Петрі Мартич

    Леся Цуренко не змогла подолати стартовий бар'єр престижного тенісного турніру, який розпочався в Римі.

    Вже у першому колі українська тенісистка у двох сетах поступилася представниці Хорватії Петрі Мартич.

    Мартич у другому колі зіграє з Еліною Світоліною, яка розпочне свої виступи саме у другому раунді.

    Раніше Світоліна у парі з Ольгою Савчук програла у першому раунді парного розряду.

    Internazionali BNL d’Italia - Premier 5

    Жіночий тенісний турнір в Римі, Італія

    Призовий фонд: $3,351,720

    Одиночний розряд

    Перше коло

    Петра Мартич (Хорватія) - Леся Цуренко (Україна) - 6:1, 6:2

    теніс Еліна Світоліна Леся Цуренко
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ