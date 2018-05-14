Світоліна та Савчук розгромно програли у першому колі парного розряду на тенісному турнірі в Римі
- Сьогодні, 13:40
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Розсилка
Світоліна та Савчук
Українська пара взяла всього два гейми
Українські тенісистки Еліна Світоліна і Ольга Савчук без шансів програли в першому раунді парного розряду великого грунтового турніру в Римі.
У стартовому матчі наш дует поступився американсько-німецькій парі Атава / Грьонефельд.
Як відомо, в одиночному розряді Світоліна стартує з другого кола.
Internazionali BNL d’Italia - Premier 5
Жіночий тенісний турнір в Римі, Італія
Призовий фонд: $3,351,720
Парний розряд
Атава / Грьонефельд (США / Німеччина) - Еліна Світоліна / Ольга Савчук (Україна) - 6:1, 6:1