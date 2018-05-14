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    Світоліна та Савчук розгромно програли у першому колі парного розряду на тенісному турнірі в Римі

    • Сьогодні, 13:40
    • Розсилка
    Світоліна та Савчук
    Світоліна та Савчук

    Українська пара взяла всього два гейми

    Українські тенісистки Еліна Світоліна і Ольга Савчук без шансів програли в першому раунді парного розряду великого грунтового турніру в Римі.

    У стартовому матчі наш дует поступився американсько-німецькій парі Атава / Грьонефельд.

    Як відомо, в одиночному розряді Світоліна стартує з другого кола.

    Internazionali BNL d’Italia - Premier 5

    Жіночий тенісний турнір в Римі, Італія

    Призовий фонд: $3,351,720

    Парний розряд

    Атава / Грьонефельд (США / Німеччина) - Еліна Світоліна / Ольга Савчук (Україна) - 6:1, 6:1

    теніс Ольга Савчук Еліна Світоліна
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