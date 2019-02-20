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    Цуренко відкриє ґрунтовий сезон в США, Ястремська виступить в Мексиці

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    Даяна Ястремська - Цуренко відкриє ґрунтовий сезон в США, Ястремська виступить в Мексиці
    Даяна Ястремська

    Змагання в Чарльстоні і Монтерреї пройдуть з 1 по 7 квітня

    Леся Цуренко відкриє свій ґрунтовий сезон на кортах турніру серії «Прем'єр» в Чарльстоні. Українка втретє зіграє на цьому турнірі. У 2014 році вона подолала кваліфікацію, але поступилася в першому колі, а в 2017 році програла в напруженому стартовому поєдинку. Крім Цуренко в Чарльстоні повинні зіграти Слоан Стівенс, Кікі Бертенс (діюча чемпіонка), Аріна Соболенко і Каролін Возняцьки.

    Даяна Ястремська планує продовжити свої виступи на харді і вперше візьме участь в турнірі WTA International в Монтерреї. Крім 18-річної українки в заявці турніру: Анжелік Кербер, Гарбінє Мугуруса (діюча чемпіонка), Донна Векич і Вікторія Азаренко.

    Змагання в Чарльстоні і Монтерреї пройдуть з 1 по 7 квітня.

    Нагадаємо, вчора, 19 лютого, Леся Цуренко здобула нервову перемогу в другому колі турніру в ОАЕ.

    Джерело: btu.org.ua

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