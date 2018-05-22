Дату проведення фінального бою WBSS між Усиком і Гассієвим оголосять 23 травня
-
Розсилка
Для цього буде організована спеціальна прес-конференція
Дата та місце проведення фінального бою Всесвітньої боксерської суперсерії (WBSS) між росіянином Муратом Гассієвим та українцем Олександром Усиком будуть оголошені на спеціальній прес-конференції 23 травня.
Про це повідомили у прес-службі Федерації боксу Росії.
Спочатку бій чемпіона світу за версіями IBF і WBA у першій важкій вазі Гассіева і володаря поясів WBO і WBC Усика повинен був пройти 11 травня в Саудівській Аравії, але був перенесений, оскільки український боксер пошкодив руку.
Через це Гассієв у середині квітня перервав свою підготовку у США та повернувся в Росію.
5 травня Гассієв відновив заняття під керівництвом Абеля Санчеса.
Раніше генеральний секретар Федерації боксу Росії Умар Кремлєв розповів, що організація подала заявку на проведення цього бою 22 липня у Росії.
Пізніше Усик заявив, що точно не буде боксувати з Гассієвим у Росії.
Джерело: РИА Новости