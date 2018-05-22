Дату проведення фінального бою WBSS між Усиком і Гассієвим оголосять 23 травня

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Усик і Гассієв

Для цього буде організована спеціальна прес-конференція

Дата та місце проведення фінального бою Всесвітньої боксерської суперсерії (WBSS) між росіянином Муратом Гассієвим та українцем Олександром Усиком будуть оголошені на спеціальній прес-конференції 23 травня.

Про це повідомили у прес-службі Федерації боксу Росії.

Спочатку бій чемпіона світу за версіями IBF і WBA у першій важкій вазі Гассіева і володаря поясів WBO і WBC Усика повинен був пройти 11 травня в Саудівській Аравії, але був перенесений, оскільки український боксер пошкодив руку.

Через це Гассієв у середині квітня перервав свою підготовку у США та повернувся в Росію.

5 травня Гассієв відновив заняття під керівництвом Абеля Санчеса.

Раніше генеральний секретар Федерації боксу Росії Умар Кремлєв розповів, що організація подала заявку на проведення цього бою 22 липня у Росії.

Пізніше Усик заявив, що точно не буде боксувати з Гассієвим у Росії.

Джерело: РИА Новости