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    Дату проведення фінального бою WBSS між Усиком і Гассієвим оголосять 23 травня

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    Усик і Гассієв - Дату проведення фінального бою WBSS між Усиком і Гассієвим оголосять 23 травня
    Усик і Гассієв

    Для цього буде організована спеціальна прес-конференція

    Дата та місце проведення фінального бою Всесвітньої боксерської суперсерії (WBSS) між росіянином Муратом Гассієвим та українцем Олександром Усиком будуть оголошені на спеціальній прес-конференції 23 травня.

    Про це повідомили у прес-службі Федерації боксу Росії.

    Спочатку бій чемпіона світу за версіями IBF і WBA у першій важкій вазі Гассіева і володаря поясів WBO і WBC Усика повинен був пройти 11 травня в Саудівській Аравії, але був перенесений, оскільки український боксер пошкодив руку.

    Через це Гассієв у середині квітня перервав свою підготовку у США та повернувся в Росію.

    5 травня Гассієв відновив заняття під керівництвом Абеля Санчеса.

    Раніше генеральний секретар Федерації боксу Росії Умар Кремлєв розповів, що організація подала заявку на проведення цього бою 22 липня у Росії.

    Пізніше Усик заявив, що точно не буде боксувати з Гассієвим у Росії.

    Джерело: РИА Новости

    бокс IBF Олександр Усик
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