Тренер «Манчестер Юнайтед» розповів про перехід Роналду

Сульшер має намір зробити з португальця центрфорварда

Головний тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер висловився про перехід нападника Кріштіану Роналду.

«Він підписав з нами контракт не для того, щоб сидіти на лаві запасних. Роналду зробить «МЮ» краще.

Кріштіану змінився як гравець. Раніше він грав справа, зліва. На мою думку, тепер він центрфорвард, але будуть матчі, де ми зіграємо в два або три нападника. Я хочу, щоб Роналду був у штрафному майданчику і забивав голи.

Тепер Роналду набагато досвідченіший, ніж в ті часи, коли він грав за «МЮ» минулого разу.

Він змінився і побудував неймовірну кар'єру. Упевнений, йому подобаються розмови про те, що він занадто старий. Говоріть про нього, і він покаже, на що здатний», – сказав Сульшер.

Дебют Роналду запланований на гру з «Ньюкаслом», яка відбудеться 11 вересня.

Раніше Мессі дебютував за «Парі Сен-Жермен».