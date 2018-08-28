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    «Динамо» - «Аякс»: кияни зіграють проти амстердамців у білій формі

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    «Динамо» - «Аякс»: кияни зіграють проти амстердамців у білій формі

    Також зазначається, що на матч продано більше половини квитків

    У вівторок, 28 серпня, відбудеться матч-відповідь раунду плей-офф Ліги чемпіонів «Динамо» - «Аякс».

    У першому матчі в Амстердамі «біло-сині» поступилися з рахунком 1:3, тож тепер для виходу до групового раунду турніру підопічним Олександра Хацкевича потрібно вигравати з різницею мінімум у три м’ячі або з рахунком 2:0.

    У день напередодні матчу обидві команди провели передматчеві тренування, частково відкриті для ЗМІ, інформує офіційний сайт «Динамо».

    «Динамівці» тренувалися на своїй базі у Конча-Заспі, а гості традиційно випробували газон стадіону, на якому відбудеться матч.

    Уранці у день гри відбулася організаційна нарада, під час якої було затверджено, у формі яких кольорів проведуть гру команди.

    «Динамівці» гратимуть у домашньому комплекті форми білого кольору (голкіпер – у салатовому), гості – у чорному (воротар – у синьому).

    На ранковій нараді було озвучено, що більше половини квитків на арену, яка вміщує 70 тисяч глядачів, реалізовано.

    У деякі сектори квитків уже не лишилося, інші ж квитки можна придбати як у касах, так і онлайн.

    Нагадаємо, що матч розпочнеться о 22:00.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» Ліга чемпіонів
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