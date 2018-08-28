«Динамо» - «Аякс»: кияни зіграють проти амстердамців у білій формі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Також зазначається, що на матч продано більше половини квитків

У вівторок, 28 серпня, відбудеться матч-відповідь раунду плей-офф Ліги чемпіонів «Динамо» - «Аякс».

У першому матчі в Амстердамі «біло-сині» поступилися з рахунком 1:3, тож тепер для виходу до групового раунду турніру підопічним Олександра Хацкевича потрібно вигравати з різницею мінімум у три м’ячі або з рахунком 2:0.

У день напередодні матчу обидві команди провели передматчеві тренування, частково відкриті для ЗМІ, інформує офіційний сайт «Динамо».

«Динамівці» тренувалися на своїй базі у Конча-Заспі, а гості традиційно випробували газон стадіону, на якому відбудеться матч.

Уранці у день гри відбулася організаційна нарада, під час якої було затверджено, у формі яких кольорів проведуть гру команди.

«Динамівці» гратимуть у домашньому комплекті форми білого кольору (голкіпер – у салатовому), гості – у чорному (воротар – у синьому).

На ранковій нараді було озвучено, що більше половини квитків на арену, яка вміщує 70 тисяч глядачів, реалізовано.

У деякі сектори квитків уже не лишилося, інші ж квитки можна придбати як у касах, так і онлайн.

Нагадаємо, що матч розпочнеться о 22:00.