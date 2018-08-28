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    «Динамо» - «Аякс»: стали відомі стартові склади на матч

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    Владислав Супряга - «Динамо» - «Аякс»: стали відомі стартові склади на матч
    Владислав Супряга

    Для Супряги це дебютний вихід у стартовому складі киян

    У вівторок, 28-го серпня, на НСК «Олімпійський» в Києві відбудеться матч-відповідь плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів між «Динамо» та «Аяксом».

    Вже Стали відомі стартові склади команд.

    «Динамо»: Бойко, Бурда, Піварич, Кендзьора, Кадар, Буяльський, Сидорчук, Циганков, Шепелєв, Вербич, Супряга.

    Запасні: Бущан, Морозюк, Че-Че, Шапаренко, Гармаш, Шабанов, Русин

    «Аякс»: Онана, де Лігт, Вебер, ван де Бек, Гунтелар, Тадич, Мазрауі, Блінд, Шене, де Йонг, Зієш.

    Запасні: Ламбру, Крістенсен, Нерес, Ейтінг, Лаб'яд, де Віт, Баккер.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» Ліга чемпіонів
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