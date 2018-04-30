«Динамо» цікавиться захисником, який виступає в американському чемпіонаті

20-річний гравець є вихованців академії «біло-синіх»

Захисник UD «Маямі» Ангел Перес потрапив в сферу інтересів «Динамо». Про це повідомляє прес-служба американського клубу. 20-річний футболіст є вихованцем академії киян, після закінчення якої він поїхав в США. Варто зазначити, що команду після закінчення поточного сезону «Динамо» швидше за все покине захисник