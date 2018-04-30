«Динамо» цікавиться захисником, який виступає в американському чемпіонаті
- Сьогодні, 19:47
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Фото: сайт UD «Маямі»
20-річний гравець є вихованців академії «біло-синіх»
Захисник UD «Маямі» Ангел Перес потрапив в сферу інтересів «Динамо».
Про це повідомляє прес-служба американського клубу.
20-річний футболіст є вихованцем академії киян, після закінчення якої він поїхав в США.
Варто зазначити, що команду після закінчення поточного сезону «Динамо» швидше за все покине захисник Євген Хачеріді.
Також повідомлялося, що київське «Динамо» проявляє інтерес до крайнього півзахисника клубу «Годой Круз» Фабрісіо Ангілері.
Нагадаємо, раніше «Динамо» продовжило контракт із українським захисником.
Джерело: xsport.ua