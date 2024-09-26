«Динамо» – «Лаціо» 0-3: числа та факти

15-й раз «Динамо» завершує єврокубковий матч саме з рахунком 0:3

5-й єврокубковий матч «Динамо» та «Лаціо» завершився 4-ю поразкою динамівців

У стартовому матчі основного раунду Ліги Європи УЄФА «Динамо» поступилося на «Фолькспаркштадіоні» у Гамбурзі римському «Лаціо» (0:3).

Пресслужба киян склала добірку чисел та фактів за підсумками цієї гри.

5-й єврокубковий матч «Динамо» та «Лаціо» завершився 4-ю поразкою динамівців, в тому числі першою з великим рахунком. Ще в одній грі була нічия, м’ячі 3-23.

«Динамо» провело 27-й матч з клубами Італії у єврокубках: 2 перемоги, 8 нічиїх, 17 поразок, м’ячі 18-48.

10-та домашня поразка «Динамо» від італійців – у 14-й єврокубковій грі.

«Динамо» стало автором 600-го матчу українських клубів у Лізі Європи/Кубку УЄФА. Баланс усіх ігор: +242=144-214 м’ячі 803-738.

Гамбург став 10-м містом, в тому числі 1-м німецьким, за межами Києва, де «Динамо» проводило єврокубкові матчі в статусі господаря поля. Раніше це були (за хронологією): Тбілісі, Одеса, Сімферополь, Харків, Нікосія, Лодзь, Краків, Бухарест та Люблін.

20-й єврокубковий матч «Динамо» за межами Києва в статусі господарів поля. Баланс усіх ігор: +5=6-9 м’ячі 18-25.

Безвиграшна серія «Динамо» з італійськими клубами у єврокубках з 19 вересня 2007 року триває 13 ігор: 4 нічиї та 9 поразок.

Андрій Ярмоленко провів 18-й матч у єврокубках в статусі капітана і за цим показником розділяє з Валентином Белькевичем 5-6 місця в списку гвардійців капітанів-динамівців.

30-й матч у єврокубках в складі українських клубів провів Олександр Андрієвський, 25-й – Олександр Тимчик, 1-й – Браян Себальйос.

У 2-му для себе українському клубі у єврокубках дебютують Валентин Рубчинський, який раніше виступав за «Дніпро-1» (15 ігор – 2 голи) та Едуардо Герреро – «Зорю» (8 ігор – 3 голи).

15-й раз «Динамо» завершує єврокубковий матч саме з рахунком 0:3, в тому числі 4-й раз в статусі господаря полі. Раніше такі поразки були з німецьким «Гамбургом» (1983 р.), бельгійським «Андерлехтом» (1992 р.) та французьким «Ліоном» (2006 р.).

Нагадаємо, київське «Динамо» невдало стартувало у цьогорічному розіграші Ліги Європи. Українська команда на старті сезону зустрілась із італійським «Лаціо», вже у першому таймі кияни пропустили три голи і не змогли нічим відповісти римлянам.