Головна Київ Новини
search button user button menu button

Яка якість води у Києві: водоканал повідомив свіжі дані

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Яка якість води у Києві: водоканал повідомив свіжі дані
фото: з відкритих джерел

Наразі «Київводоканал» забезпечений реагентами для знезараження води в повному обсязі

Станом на ранок  23 вересня відхилень за мікробіологічними та фізико-хімічними показниками у водопровідній воді столиці немає. Про це інформує «Київводоканал».

«Якість води відповідає чинним Державним санітарним правилам і нормам ДСанПіН», – йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що наразі «Київводоканал» забезпечений реагентами для знезараження води в повному обсязі.

Раніше кияни поскаржились на якість води, яка тече з кранів. У будинках через інформацію про забруднення Десни. У мережі жителі міста демонстрували, яка вода тече з кранів.

Нагадаємо, пресслужба Міндовкілля повідомила, що забруднення, яке рухається Десною до Києва розбавлене та менш концентроване, ніж було на початку у річці Сейм. Якість води у місцях водозаборів Києва та Броварів перебуває в межах норми.  У Десні в пунктах водозаборів у Броварах та Києві кисневий режим в нормі. Перевищень за вмістом пестицидів, поліароматичних вуглеводнів, летких органічних сполук, а також важких металів не виявили. По азоту амонійному, нітритах та хлоридах перевищень також не зафіксували. Замору риби немає.

До відома, поблизу села Літки Броварського району Київської області на річці Десна нижче гирла річки Любич екологи встановили ще дві аераційні установки. Моніторинг екологічного стану води триває цілодобово. 

Установки працюють по всій ширині річки завдяки потужному дизельному компресору. По дну річки Десна прокладено повітряну магістраль із пластику довжиною 100 м, яка перекриває основне русло річки для аерації.

Читайте також:

Теги: Київводоканал кияни вода

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Забруднення Десни: кияни поскаржились на якість води, яка тече з кранів (відео)
Забруднення Десни: кияни поскаржились на якість води, яка тече з кранів (відео)
19 вересня, 13:40
Київрада має дорозподілити дрони для допомоги воїнам на фронті, які придбало місто
Поранені на війні кияни отримають фінансову допомогу: Київрада готує рішення
19 вересня, 13:05
У Десні під Києвом рівень води впав до критичного мінімуму
У Десні під Києвом рівень води впав до критичного мінімуму
18 вересня, 15:36
Перевищень за вмістом пестицидів, поліароматичних вуглеводнів, летких органічних сполук, а також важких металів у воді не виявлено
Яка якість води у місцях водозаборів на Київщині: висновок Держекоінспекції
18 вересня, 12:19
В Ялті пройшла гроза та злива
У Ялті стався потоп
16 вересня, 19:38
Через забруднення Десни столиця може відмовитись від водопостачання Деснянських водопровідних станцій
Київ може залишитися без основного джерела постачання питної води
10 вересня, 18:18
Станом на 5 вересня на території Чернігівської області зібрано 10,7 тонни загиблої риби
Забруднення Сейму і Десни: що загрожує Києву
7 вересня, 13:04
Забруднення води у Сеймі спричинило мор риби
Отруєна вода з Сейму наближається до Чернігова: влада попередила про небезпеку
1 вересня, 14:32
У Ростовській області Росії після гучних вибухів спалахнула пожежа на нафтобазі
Атака на нафтобазу на Ростовщині, просування ворога біля Вугледара: головне за ніч
28 серпня, 06:40

Новини

На станції метро «Берестейська» ескалатор закривається на тривалий ремонт
На станції метро «Берестейська» ескалатор закривається на тривалий ремонт
Яка якість води у Києві: водоканал повідомив свіжі дані
Яка якість води у Києві: водоканал повідомив свіжі дані
Протягом двох днів буде обмежений рух транспорту однією зі столичних вулиць
Протягом двох днів буде обмежений рух транспорту однією зі столичних вулиць
Столичного блогера, який втік за кордон, внесено до бази «Миротворця»
Столичного блогера, який втік за кордон, внесено до бази «Миротворця»
Де у Києві краще купувати сільськогосподарські продукти: перелік локацій
Де у Києві краще купувати сільськогосподарські продукти: перелік локацій
На Олени Теліги дерево впало на дорогий спорткар (відео)
На Олени Теліги дерево впало на дорогий спорткар (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
253K
Офіцер ЗСУ розповів, чим Сирський відрізняється від Залужного
63K
Зеленський пояснив, що робитиме Україна, якщо Байден скаже «ні» плану перемоги
62K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 23 вересня: ситуація на фронті
36K
Нардеп повідомив, коли буде написано законопроєкт про демобілізацію
25K
Карта повітряних тривог України онлайн 23 вересня 2024
9199
ЗСУ могли б звільнити Крим за два тижні: офіцер назвав умову

Новини

Без опадів та до 26°C тепла: прогноз погоди на 23 вересня
Сьогодні, 05:00
У Франції сформовано новий уряд країни
Вчора, 06:46
Сонячно та до 26°C тепла: прогноз погоди на 22 вересня
Вчора, 05:00
У Києві повітряна тривога тривала 33 хвилини
21 вересня, 23:55
У ГУР з'явилася унікальна операційна
21 вересня, 17:27
Без опадів та до 26°C тепла: прогноз погоди на 21 вересня
21 вересня, 05:00

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua