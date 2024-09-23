Яка якість води у Києві: водоканал повідомив свіжі дані

Наразі «Київводоканал» забезпечений реагентами для знезараження води в повному обсязі

Станом на ранок 23 вересня відхилень за мікробіологічними та фізико-хімічними показниками у водопровідній воді столиці немає. Про це інформує «Київводоканал».

«Якість води відповідає чинним Державним санітарним правилам і нормам ДСанПіН», – йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що наразі «Київводоканал» забезпечений реагентами для знезараження води в повному обсязі.

Раніше кияни поскаржились на якість води, яка тече з кранів. У будинках через інформацію про забруднення Десни. У мережі жителі міста демонстрували, яка вода тече з кранів.

Нагадаємо, пресслужба Міндовкілля повідомила, що забруднення, яке рухається Десною до Києва розбавлене та менш концентроване, ніж було на початку у річці Сейм. Якість води у місцях водозаборів Києва та Броварів перебуває в межах норми. У Десні в пунктах водозаборів у Броварах та Києві кисневий режим в нормі. Перевищень за вмістом пестицидів, поліароматичних вуглеводнів, летких органічних сполук, а також важких металів не виявили. По азоту амонійному, нітритах та хлоридах перевищень також не зафіксували. Замору риби немає.

До відома, поблизу села Літки Броварського району Київської області на річці Десна нижче гирла річки Любич екологи встановили ще дві аераційні установки. Моніторинг екологічного стану води триває цілодобово.

Установки працюють по всій ширині річки завдяки потужному дизельному компресору. По дну річки Десна прокладено повітряну магістраль із пластику довжиною 100 м, яка перекриває основне русло річки для аерації.