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Поранені на війні кияни отримають фінансову допомогу: Київрада готує рішення

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Поранені на війні кияни отримають фінансову допомогу: Київрада готує рішення
Київрада має дорозподілити дрони для допомоги воїнам на фронті, які придбало місто
фото Віталій Кличко/Телеграм

Місто виплачуватиме захисникам і захисницям одноразову допомогу в сумі 45 тис. грн

На сьогоднішньому засідання Київрада має ухвалити рішення про надання матеріальної допомоги пораненим на війні киянам. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

«Місто виплачуватиме захисникам і захисницям, які отримали поранення захищаючи Україну, одноразову допомогу в сумі 45 000 грн.  Я вважаю, це важливе рішення і, переконаний, всі депутати його підтримають», – наголосив Кличко.

Також Київрада має дорозподілити дрони для допомоги воїнам на фронті, які придбало місто. А також виділити ще 600 млн на збільшення допомоги військовим. «На передову до бійців вирушать іще 430 дронів Mavic різних типів. Зокрема: 70 БпЛА Mavic 112-й бригаді Територіальної оборони столиці, 160 таких дронів – 241-й бригаді Тероборони Києва, 90 дронів - 5 штурмовій бригаді, та 110 БпЛА Mavic – бригаді швидкого реагування Нацгвардії України «Рубіж»», – додам мер.

Раніше повідомлялося, що до Дня Києва столиця виплатила за програмою «Турбота. Назустріч киянам» 52 млн 230 тис. грн одноразової матеріальної допомоги соціально незахищеним киянам. Загалом кошти отримали понад 75 тис. осіб, які належать до 24-х категорій, визначених розпорядженням міського голови. 

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Теги: Віталій Кличко Київрада кияни місто столиця поранення гроші війна

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