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30 років легендарній грі. Як «Динамо» перемогло «Спартак» у Лізі чемпіонів

Христина Жиренко
glavcom.ua
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30 років легендарній грі. Як «Динамо» перемогло «Спартак» у Лізі чемпіонів
Перемогу киянам приніс Сергій Ребров точним ударом у падінні на 86 хвилині

Ще з часів СРСР протистояння українських та російських клубів посідали особливе місце

30 років тому у першому турі групового етапу розіграшу Ліги чемпіонів сезону 1994/95 років зійшлися київське «Динамо» та московський «Спартак». Перед матчем, 14 вересня, градус протистояння і так був підвищений, але сам розвиток подій матчу був ще більш гарячим.

«Спартак» відзначився двома голами до перерви і пішов у роздягальню ведучи у рахунку 0:2.

Але відразу на старті другого тайму відзначився Віктор Леоненко, на 76 хвилині він оформив дубль. Перемогу киянам приніс Сергій Ребров точним ударом у падінні на 86 хвилині.

Стартовий склад «Динамо»: Шовковський – Лужний, Ващук, Леженцев, Шматоваленко, Ковалець, Косовський, Скаченко, Михайленко, Леоненко, Призетко.

Виходили на заміну: Хомін, Ребров.

Тренер: Йожеф Сабо.

Ця перемога стала єдиною для «Динамо» на тому груповому етапі. Кияни вилетіли з Ліги чемпіонів, посівши останнє місце у групі.

Джерело
Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» ФК Спартак (Москва)

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