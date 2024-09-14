30 років легендарній грі. Як «Динамо» перемогло «Спартак» у Лізі чемпіонів

Ще з часів СРСР протистояння українських та російських клубів посідали особливе місце

30 років тому у першому турі групового етапу розіграшу Ліги чемпіонів сезону 1994/95 років зійшлися київське «Динамо» та московський «Спартак». Перед матчем, 14 вересня, градус протистояння і так був підвищений, але сам розвиток подій матчу був ще більш гарячим.

«Спартак» відзначився двома голами до перерви і пішов у роздягальню ведучи у рахунку 0:2.

Але відразу на старті другого тайму відзначився Віктор Леоненко, на 76 хвилині він оформив дубль. Перемогу киянам приніс Сергій Ребров точним ударом у падінні на 86 хвилині.

Стартовий склад «Динамо»: Шовковський – Лужний, Ващук, Леженцев, Шматоваленко, Ковалець, Косовський, Скаченко, Михайленко, Леоненко, Призетко.

Виходили на заміну: Хомін, Ребров.

Тренер: Йожеф Сабо.

Ця перемога стала єдиною для «Динамо» на тому груповому етапі. Кияни вилетіли з Ліги чемпіонів, посівши останнє місце у групі.