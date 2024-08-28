«Динамо» зіграло внічию із «Зальцбургом» і не пройшло до групового етапу Ліги чемпіонів

Український клуб надалі виступить в груповому етапі Ліги Європи

Київське «Динамо» зіграло внічию матч-відповідь плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів проти австрійського «Зальцбурга» і не пройшло до групового етапу Ліги чемпіонів.

Австрійці відкрили рахунок у матчі вже на 12-й хвилині. 18-річний Адам Дагім завдав удару точно в правий нижній кут воріт з меж штрафного майданчика. За три хвилини «Зальцбург» міг подвоїти перевагу. Захисник Амар Дедич увірвався до штрафного майданчика, проте не зміг поцілити у ворота.

«Динамо» забило на 29-й хвилині. Тарас Михавко віддав передачу до штрафного майданчика на Владислава Ваната, а той пробив повз голкіпера австрійців у правий нижній кут, зрівнявши рахунок – 1:1.

У другому таймі українці більше контролювали мʼяч та створювали моменти. Так, кияни завдали вісім ударів проти чотирьох австрійського клубу.

Попри це «Динамо» не змогло вирватися вперед. Матч закінчився з нічийним рахунком 1:1. Таким чином «Динамо» завершило виступи в Лізі чемпіонів. Тепер кияни продовжать єврокубкову кампанію у Лізі Європи.

Загальний рахунок: «Зальцбург» – «Динамо» – 3:1

Нагадаємо, у першому матчі плей-офф кваліфікації «біло-сині» поступилися «Зальцбургу» – 0:2. Попри активний початок та спроби швидких контратак, кияни пропустили гол у середині першого тайму. На 29-й хвилині Нене вдало завершив атаку «червоних биків».

На початку другого тайму «Динамо» пропустило вдруге – Караваєв сфолив у власному штрафному майданчику, а К'єргор реалізував пенальті.

Як повідомлялося, у попередньому раунді кваліфікації «Динамо» перемогло «Рейнджерс» та пробилося у фінал кваліфікації Ліги чемпіонів.

23 липня віцечемпіон України «Динамо» впевнено розпочав сезон 2024/25, здобувши розгромну перемогу над сербським «Партизаном» (6:2) у першому матчі другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів.

Згодом «Динамо» вдруге обіграло сербський «Партизан» та вийшло у третій раунд кваліфікації Ліги чемпіонів. Матч завершився з рахунком 3:0 на користь українців.