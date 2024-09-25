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Андрій Ярмоленко: «Лаціо» тактично добре підкований, грає в агресивний футбол»

Іван Гавриляк
glavcom.ua
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Андрій Ярмоленко: «Лаціо» тактично добре підкований, грає в агресивний футбол»
Динамівці зіграють у своїй основній формі білого кольору, динамівський голкіпер – у сірій формі
фото: «Динамо»

Сьогодні «Динамо» проведе свій перший матч у основному раунді Ліги Європи УЄФА

На «Фолькспаркштадіоні» у Гамбургу «біло-сині» прийматимуть римський «Лаціо». Гра розпочнеться о 21:00 за місцевим часом (22:00 за київським).

Вінгер «Динамо» Андрій Ярмоленко відповів на питання представників ЗМІ у межах передматчевої пресконференції напередодні матчу 1-го туру основного етапу Ліги Європи проти римського «Лаціо».

– Що ви думаєте про «Лаціо»?

– Хороша команда, тактично дуже добре підкована, грає в агресивний футбол, тому буде цікаво перевірити себе в цій грі.

– Після повернення до «Динамо» ви ще не грали в основному раунді єврокубків. Які очікування?

– Звичайно, завжди цікаво грати в єврокубках, тим паче цього року новий формат. Ми розуміємо, який клуб представляємо, і розуміємо відповідальність, що лягає на нас.

Відзначимо, що раніше команди провели між собою у єврокубках чотири поєдинки. Помітну перевагу мають італійці – три перемоги та одна нічия, передає Укрінформ.  

Уперше команди зустрілися на груповому етапі Ліги чемпіонів сезону-1999/2000. Кияни поступилися у Римі – 1:2

Нагадаємо, німецька поліція затримала близько 50 фанатів римського «Лаціо» у Гамбурзі у вівторок, 24 вересня. 

З собою у італійських вболівальників були ножі, рейки та молотки, які застосовуються для відбивання м’яса.

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Теги: Андрій Ярмоленко ФК «Динамо» Ліга Європи ФК Лаціо

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