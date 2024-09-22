Донька Суркіса завагітніла від гравця «Динамо»: як відреагував президент киян
Крістіан Біловар, який рік тому одружився на доньці президента «Динамо» Ігоря Суркіса, чекає на народження дитини. Про це він розповів в інтерв'ю каналу УПЛ ТБ.
За його словами, цей фактор додає мотивації.
«Завжди з посмішкою та радістю приходжу додому. Це дуже позитивна новина для нас. Ми вдвох очікували та зраділи цьому», – каже гравець.
Захисник зізнався, що особливо бурхливої реакції з боку тестя на новину про поповнення родини не було.
«Нічого особливого, сказав: «Вітаю, синку». На цьому все».
Також він чесно сказав, як воно, грати у команді, президентом якої є батько його дружини.
«На мене це не давить взагалі, не звертаю уваги. Хлопці, тренерський штаб також не звертають на це уваги», – відповів Біловар.
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