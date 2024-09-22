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Донька Суркіса завагітніла від гравця «Динамо»: як відреагував президент киян

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Донька Суркіса завагітніла від гравця «Динамо»: як відреагував президент киян
Крістіан Біловар
скріншот з відео

Крістіан Біловар, який рік тому одружився на доньці президента «Динамо» Ігоря Суркіса, чекає на народження дитини. Про це він розповів в інтерв'ю каналу УПЛ ТБ.

За його словами, цей фактор додає мотивації. 

«Завжди з посмішкою та радістю приходжу додому. Це дуже позитивна новина для нас. Ми вдвох очікували та зраділи цьому», – каже гравець.

Захисник зізнався, що особливо бурхливої реакції з боку тестя на новину про поповнення родини не було.

«Нічого особливого, сказав: «Вітаю, синку». На цьому все‎».

Також він чесно сказав, як воно, грати у команді, президентом якої є батько його дружини. 

«На мене це не давить взагалі, не звертаю уваги. Хлопці, тренерський штаб також не звертають на це уваги», – відповів Біловар.

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Теги: ФК «Динамо» Ігор Суркіс Крістіан Біловар батько

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