Перед грою з «Динамо» поліція затримала 50 фанатів «Лаціо» з ножами та молотками

Фанати спробували втекти від німецької поліції, але та все ж зуміла їх затримати

Фанатам «Лаціо» заборонили відвідувати матч з «Динамо»

Німецька поліція затримала близько 50 фанатів римського «Лаціо» у Гамбурзі у вівторок, 24 вересня. Про це повідомляє NDR.

Зазначається, що римські фанати приїхали на матч першого туру загального етапу Ліги Європи проти «Динамо», який пройде 25 вересня.

З собою у італійських вболівальників були ножі, рейки та молотки, які застосовуються для відбивання м’яса.

Після того, як німецькі поліцейські помітили групу людей у темному одязі, фанати спробували втекти. Але їх було затримано та взято під варту. У підсумку, фанатам «Лаціо» заборонили відвідувати матч.

Нагадаємо, київське «Динамо» 25 вересня грою з «Лаціо» розпочинає новий єврокубковий сезон у Лізі Європи.

Через повномасштабну загарбницьку війну, яку російські окупанти продовжують вести проти України, номінально домашній для «біло-синіх» поєдинок відбудеться на арені «Фолькспаркштадіон» у німецькому Гамбурзі. Зустріч розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, що у Лізі Європи в нинішньому сезоні, як і в Лізі Чемпіонів діятиме новий формат змагань. Участь братимуть 36 команд, вони зіграють із вісьмома різними суперниками, а результати вираховуватимуться із загальної турнірної таблиці. Таким чином, вісім команд, які займуть перші місця, вийдуть напряму у наступний раунд. Ще 16 команд зіграють між собою в раунді плей-оф. Решта команд закінчать виступи в єврокубку.

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