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«Динамо» за один тайм пропустило 3 голи та розгромно програло перший матч Ліги Європи

Степан Гафтко
glavcom.ua
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«Динамо» за один тайм пропустило 3 голи та розгромно програло перший матч Ліги Європи
«Динамо» програло італійському клубу у Лізі Європи
фото з відкритих джерел

Кривдником киян став футбольний клуб «Лаціо» із італійського Риму

Київське «Динамо» невдало стартувало у цьогорічному розіграші Ліги Європи. Українська команда на старті сезону зустрілась із італійським «Лаціо», вже у першому таймі кияни пропустили три голи і не змогли нічим відповісти римлянам. Результат та деталі матчу повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Киїівська команда проводила перший поєдинок на німецькому стадіоні «Фолькспаркштадіон» у Гамбурзі. Не дивлячись на те, що команди розпочали матч дуже обережно, вже на п’ятій хвилині іспанський легіонер римлян Педро проштовхнув у штрафному майданчику м’яч на нападника Діа, який без проблем обіграв українського голкіпера Георгія Бущана.

«Динамо» намагалось перевести гру на половину поля суперника, однак на 34-й хвилині гравець «Лаціо» Деле-Башіру з меж штрафного пробив у дев'ятку після розрізної передачі Весіно. А в наступній атаці римлян він виконав роль асистента, коли Діа головою замкнув навіс із правого флангу. Оборона киян у цьому епізоді не змогла розібрати суперників. Таким чином у першому таймі рахунок став 3-0 на користь римської команди.

У другому таймі «Динамо» почало грати активніше, однак, на 72-й хвилині захисник киян Брагару отримав пряму червону картку. Матч так і звершився розгромною поразкою для українців.

Попереду на киян чекають ще сім матчів, аби забезпечити вихід у плей-офф Ліги Європи. Наступний поєдинок – 3 жовтня проти німецького «Хоффенхайма» на виїзді.

Нагадаємо, раніше ще один представник України у єфрокубках почав свій шлях. Донецький «Шахтар» розпочав виступ у першому турі Ліги чемпіонів. «Гірники» зіграли внічию з «Болоньєю» – 0:0.

Стало відомо, що український півзахисник Руслан Малиновський отримав дуже серйозну травму в матчі 5-го туру італійської Серії А з «Венецією».

Також нагадаємо, що збірна України з футзалу стартувала з перемоги в плей-оф чемпіонату світу 2024. «Синьо-жовті» переграли Нідерланди з рахунком 3-1. 

 

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Теги: Ліга Європи НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» спорт кияни Збірна України

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