«Динамо» на замітку: «Аякс» у цьому році вже програвав розгромно на виїзді (відео)



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Фото ФК «Аякс»

Перед матчем «Аякса» у Києві виділили найгірші поєдинки суперника «Динамо» у Лізі чемпіонів у 2018 році

У першому матчі раунду плей-офф Ліги чемпіонів «біло-сині» поступилися амстердамцям з рахунком 1:3. Тепер для виходу у груповий етап, підопічним Олександра Хацкевича необхідно обов'язково перемагати вдома, і забити як мінімум двічі.

До Вашої уваги найгірші виїзні поєдинки «Аякса» у 2018 році, щоб зрозуміти, чи можуть нідерландці провалитися в принципі.

Ередівізі-2017/18. «Вітесс» - «Аякс» - 3:2

Одна з двох поразок «божих синів» у цьому році на виїзді. На той момент «Вітесс» йшов у чемпіонаті шостим, а «Аякс» – другим. Господарі відкрили рахунок у середині першого тайму, а після перерви подвоїли перевагу. На 61-й хвилині Матео Кассьєрра відіграв один м'яч, але незабаром вони пропустили знову. Останній гол у матчі наприкінці забив Сім де Йонг. У підсумку, «Аякс» зазнав поразки, хоча за статистикою володіння м'ячем та ударами гості перевершили опонентів.

Ередівізі-2017/18. ПСВ - «Аякс» - 3:0

За три тури до завершення Ередівізі амстердамці позбавили себе шансів на золоті медалі, програвши на виїзді головним конкурентам. Гравці ПСВ володіли м'ячем менше часу, але перевершили опонентів по ударам у ворота (12-3) і кутовим (8-3). Підсумковий рахунок вийшов розгромним, а після видалення де Йонга гості догравали матч удесятьох. Перемігши «Аякс», команда з Ейндговена відсвяткувала чемпіонство.

ЛЧ-2018/19. Третій раунд кваліфікації. «Стандард» - «Аякс» - 2:2

Перший офіційний поєдинок нового сезону видався для команди не найвдалішим. У Льєжі у першому таймі відзначилися Клас-Ян Хунтелар і Душан Тадич, але після перерви гості втратили свою перевагу. Свій другий гол «Стандард» і зовсім забив на 94-й хвилині з пенальті. Однак в Амстердамі «Аякс» зіграв впевнено і переміг з рахунком 3:0, в результаті чого вийшов на «Динамо».

Джерело: zbirna.com