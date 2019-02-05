«Динамо» на зборах не змогло переграти шосту команду Швеції



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Вербич і Циганков цього разу не допомогли киянам «Динамо»

Товариська зустріч з «Естерсундом» завершилася без голів

«Динамо» провело другий контрольний матч на заключному навчально-тренувальному зборі в Іспанії. Суперником киян був шведський «Естерсунд». Матч відбувся на центральному стадіоні Марбельї.

Підопічні Хацкевича вийшли на поле в бойовому складі, який, вірогідно, готується до першого офіційного цьогоріч матчу «Динамо» з «Олімпіакосом» у 1/16 фіналу Ліги Європи. Упродовж усієї гри українці володіли територіальною перевагою проти шостої команди чемпіонату Швеції, проте не вистачило результативного фінального удару для перемоги. Інколи не допомогу воротарю суперника приходив каркас воріт.

Склад «Динамо»: Бойко (Бущан, 60), Кенджора, Бурда, Миколенко, Кадар, Буяльський, Циганков, Вербич, Че Че, Шапаренко, Соль.

До матчу 1/16 фіналу Ліги Європи динамівці зіграють ще три контрольних поєдинки: з «Нью-Інгленд Революшн» (6 лютого), «Мальме» (8 лютого) та «Волеренгою» (9 лютого).

У попередніх товариських зустрічах київська команда виграла в «Бохума» (3:0) та софійського ЦСКА (3:0), зіграла внічию з «Стяуа» (1:1) та поступилася чеській «Спарті» (2:3).