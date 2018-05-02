«Динамо-Одеса» - чемпіон Вищої ліги України з баскетболу

Одеський клуб таки дотиснув «Говерлу»

«Динамо-Одеса» перемогло в Івано-Франківську «Говерлу» в четвертому матчі фінальної серії чемпіонату України в Вищій лізі – 78:74. Про це повідомляє прес-служба Федерації баскетболу України. Одесити спробували повторити хід попереднього поєдинку, який приніс їм відчутний успіх – приголомшити суперника з перших



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: ФБУ

Одеський клуб таки дотиснув «Говерлу»

«Динамо-Одеса» перемогло в Івано-Франківську «Говерлу» в четвертому матчі фінальної серії чемпіонату України в Вищій лізі – 78:74.

Про це повідомляє прес-служба Федерації баскетболу України.

Одесити спробували повторити хід попереднього поєдинку, який приніс їм відчутний успіх – приголомшити суперника з перших секунд. Втім господарі цього разу були краще готові до подібного. То ж не дозволяли надто розгулятися динамівцям. Одесити виграли стартову чверть, та різниця в 7 очок не здавалася нездоланною.

На початку другої чверті господарі скоротили відставання до мінімальних двох очок. А згодом після триочкових Подковира та Шостухи навіть вийшли вперед. Надалі до великої перерви команди грали на рівних. Прикарпатці за підсумками першої половини здобули мінімальну двоочкову перевагу.

Третя чверть не внесла розв’язку в боротьбу.

Суперники мінялися лідерством. У підсумку Кривич зі Скрипцем дали одеситам 4 очки переваги перед заключною 10-хвилинкою.

Гості почали останню чверть результативним проривом Скрипця. Здобута 6-очкова перевага стала в підсумку стратегічною. Господарі кілька разів до мінімуму знову скорочували різницю, але остаточно зламати суперника вже не змогли. Одесити до останнього контролювали ситуацію й довели зустріч до чемпіонської перемоги.

Чемпіонат України з баскетболу

Вища ліга

Плей-офф, фінал (4-й матч)

«Говерла» (Івано-Франківськ) – «Динамо-Одеса» – 74:78

Рахунок в серії - 1:3