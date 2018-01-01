«Динамо» оновило рекорд часів незалежності

Матч «Динамо» - АЕК став шостим для киян у нинішньому сезоні, який завершився з рахунком 0:0

«Динамо» в шостому матчі нинішнього сезону зіграло з рахунком 0:0 і встановило новий рекорд в новітній історії, але клубний рекорд за всі часи ще тримається. Матч у відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи «Динамо» - АЕК, став шостим для киян у нинішньому сезоні, який завершився з рахунком 0:0. І це - новий рекорд часів



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«Динамо» - АЕК. Фото: ФК Динамо

Матч «Динамо» - АЕК став шостим для киян у нинішньому сезоні, який завершився з рахунком 0:0

«Динамо» в шостому матчі нинішнього сезону зіграло з рахунком 0:0 і встановило новий рекорд в новітній історії, але клубний рекорд за всі часи ще тримається.

Матч у відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи «Динамо» - АЕК, став шостим для киян у нинішньому сезоні, який завершився з рахунком 0:0. І це - новий рекорд часів незалежності (або антирекорд - в залежності від ракурсу). До цього п'ять сухих нічиїх траплялося в сезонах-1993/1994 і 2014/2015.

Причому попереду ще вся весна, і підопічні Олександра Хацкевича можуть замахнутися на клубний рекорд всіх часів.

У 1967-му - дев'ять матчів «Динамо» завершилися з рахунком 0: 0, в 1989-му - вісім. Ще три рази (1966, 1971, 1978) було по сім матчів без забитих і пропущених м'ячів.

До середини 1960-х рахунок 0:0 був мало популярним для динамівців.

Цікаво, що в найзірковішому для клубу 1975-му році (виграні Кубок кубків і Суперкубок УЄФА, чемпіонат СРСР) підопічні Валерія Лобановського жодного разу не дозволили собі зіграти суху нічию. А в 1986-му (Кубок кубків, чемпіонат СРСР) - всього три рази зустрічався рахунок 0:0.

Джерело: zbirna.com