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    «Динамо» оновило рекорд часів незалежності

    Матч «Динамо» - АЕК став шостим для киян у нинішньому сезоні, який завершився з рахунком 0:0
    «Динамо» в шостому матчі нинішнього сезону зіграло з рахунком 0:0 і встановило новий рекорд в новітній історії, але клубний рекорд за всі часи ще тримається. Матч у відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи «Динамо» - АЕК, став шостим для киян у нинішньому сезоні, який завершився з рахунком 0:0. І це - новий рекорд часів
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    &laquo;Динамо&raquo; - АЕК. Фото: ФК Динамо
    «Динамо» - АЕК. Фото: ФК Динамо

    Матч «Динамо» - АЕК став шостим для киян у нинішньому сезоні, який завершився з рахунком 0:0

    «Динамо» в шостому матчі нинішнього сезону зіграло з рахунком 0:0 і встановило новий рекорд в новітній історії, але клубний рекорд за всі часи ще тримається.

    Матч у відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи «Динамо» - АЕК, став шостим для киян у нинішньому сезоні, який завершився з рахунком 0:0. І це - новий рекорд часів незалежності (або антирекорд - в залежності від ракурсу). До цього п'ять сухих нічиїх траплялося в сезонах-1993/1994 і 2014/2015.

    Причому попереду ще вся весна, і підопічні Олександра Хацкевича можуть замахнутися на клубний рекорд всіх часів.

    У 1967-му - дев'ять матчів «Динамо» завершилися з рахунком 0: 0, в 1989-му - вісім. Ще три рази (1966, 1971, 1978) було по сім матчів без забитих і пропущених м'ячів.

    До середини 1960-х рахунок 0:0 був мало популярним для динамівців.

    Цікаво, що в найзірковішому для клубу 1975-му році (виграні Кубок кубків і Суперкубок УЄФА, чемпіонат СРСР) підопічні Валерія Лобановського жодного разу не дозволили собі зіграти суху нічию. А в 1986-му (Кубок кубків, чемпіонат СРСР) - всього три рази зустрічався рахунок 0:0.

    Джерело: zbirna.com

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