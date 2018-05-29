  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    «Динамо» подало заявку на участь у новій першості Української хокейної ліги

    • Розсилка
    Фото УХЛ - «Динамо» подало заявку на участь у новій першості Української хокейної ліги
    Фото УХЛ

    Харківський клуб також став учасником чемпіонату з хокею сезону-2018/19

    В офіс Української хокейної ліги надійшла заявка від МХК «Динамо» на участь у майбутньому сезоні УХЛ.

    Про це повідомляє офіційний сайт офіс Української хокейної ліги (УХЛ).

    Прийом заявок від команд триватиме до 31 травня, тобто ще три дні.

    Клубам необхідно направити у Лігу гарантійний лист за встановленою формою з наміром про участь, після чого підписати договір на участь у чемпіонаті.

    Також клубам потрібно виконати інші необхідні фінансові та технічні умови.

    Раніше відповідні заявки на адресу УХЛ надіслали інші призери минулого чемпіонату Української хокейної ліги «Білий Барс», «Кременчук» і «Донбас».

    Майбутній сезон стане третім для Української хокейної ліги.

    У першому сезоні – 2016/17 – чемпіоном став «Донбас», срібним призером – ХК «Кременчук», а бронза дісталася «Кривбасу».

    У сезоні-2017/18 золоті медалі знову дісталися донецькому клубу, срібло – «містянам», а володарями бронзових медалей першості стали «Білий Барс» та якраз МХК «Динамо».

    чемпіонат України хокей
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ