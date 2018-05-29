«Динамо» подало заявку на участь у новій першості Української хокейної ліги

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Фото УХЛ

Харківський клуб також став учасником чемпіонату з хокею сезону-2018/19

В офіс Української хокейної ліги надійшла заявка від МХК «Динамо» на участь у майбутньому сезоні УХЛ.

Про це повідомляє офіційний сайт офіс Української хокейної ліги (УХЛ).

Прийом заявок від команд триватиме до 31 травня, тобто ще три дні.

Клубам необхідно направити у Лігу гарантійний лист за встановленою формою з наміром про участь, після чого підписати договір на участь у чемпіонаті.

Також клубам потрібно виконати інші необхідні фінансові та технічні умови.

Раніше відповідні заявки на адресу УХЛ надіслали інші призери минулого чемпіонату Української хокейної ліги «Білий Барс», «Кременчук» і «Донбас».

Майбутній сезон стане третім для Української хокейної ліги.

У першому сезоні – 2016/17 – чемпіоном став «Донбас», срібним призером – ХК «Кременчук», а бронза дісталася «Кривбасу».

У сезоні-2017/18 золоті медалі знову дісталися донецькому клубу, срібло – «містянам», а володарями бронзових медалей першості стали «Білий Барс» та якраз МХК «Динамо».