«Динамо» продовжить контракти з двома лідерами півзахисту

У цьому запевнив президент столичного клубу Ігор Суркіс

Півзахисники «Динамо» Віталій Буяльський та Сергій Сидорчук продовжить контракти з київським клубом. Про це повідомив президент «Динамо» Ігор Суркіс. «Сто відсотків продовжу контракти з Сидорчуком та з Буяльським, це однозначно. Це наші динамівські хлопці з динамівським серцем», - заявив він. Чинні угоди з



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Віталій Буяльський. Фото: ФК Динамо

У цьому запевнив президент столичного клубу Ігор Суркіс

Півзахисники «Динамо» Віталій Буяльський та Сергій Сидорчук продовжить контракти з київським клубом.

Про це повідомив президент «Динамо» Ігор Суркіс.

«Сто відсотків продовжу контракти з Сидорчуком та з Буяльським, це однозначно. Це наші динамівські хлопці з динамівським серцем», - заявив він.

Чинні угоди з 26-річним капітаном команди Сидорчуком та 25-річним Буяльським розраховані до літа 2019 року.

Сергій Сидорчук виступає за «Динамо» з початку 2013 року, куди перебрався із запорізького «Металурга».

У поточному сезоні на його рахунку 17 матчів і 1 гол у всіх турнірах, але з жовтня він не грає через травму коліна.

Віталій Буяльський є вихованцем клубної академії, в нинішньому сезоні провів 40 матчів і забив 6 голів за киян у всіх турнірах.

Джерело: sportarena.com