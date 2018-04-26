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    «Динамо» продовжить контракти з двома лідерами півзахисту

    У цьому запевнив президент столичного клубу Ігор Суркіс
    Півзахисники «Динамо» Віталій Буяльський та Сергій Сидорчук продовжить контракти з київським клубом. Про це повідомив президент «Динамо» Ігор Суркіс. «Сто відсотків продовжу контракти з Сидорчуком та з Буяльським, це однозначно. Це наші динамівські хлопці з динамівським серцем», - заявив він. Чинні угоди з
    • 26 Квiтня, 15:51
    • Розсилка
    Віталій Буяльський. Фото: ФК Динамо
    Віталій Буяльський. Фото: ФК Динамо

    У цьому запевнив президент столичного клубу Ігор Суркіс

    Півзахисники «Динамо» Віталій Буяльський та Сергій Сидорчук продовжить контракти з київським клубом.

    Про це повідомив президент «Динамо» Ігор Суркіс.

    «Сто відсотків продовжу контракти з Сидорчуком та з Буяльським, це однозначно. Це наші динамівські хлопці з динамівським серцем», - заявив він.

    Чинні угоди з 26-річним капітаном команди Сидорчуком та 25-річним Буяльським розраховані до літа 2019 року.

    Сергій Сидорчук виступає за «Динамо» з початку 2013 року, куди перебрався із запорізького «Металурга».

    У поточному сезоні на його рахунку 17 матчів і 1 гол у всіх турнірах, але з жовтня він не грає через травму коліна.

    Віталій Буяльський є вихованцем клубної академії, в нинішньому сезоні провів 40 матчів і забив 6 голів за киян у всіх турнірах.

    Джерело: sportarena.com

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