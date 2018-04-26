«Динамо» продовжить контракти з двома лідерами півзахисту
- 26 Квiтня, 15:51
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У цьому запевнив президент столичного клубу Ігор Суркіс
Півзахисники «Динамо» Віталій Буяльський та Сергій Сидорчук продовжить контракти з київським клубом.
Про це повідомив президент «Динамо» Ігор Суркіс.
«Сто відсотків продовжу контракти з Сидорчуком та з Буяльським, це однозначно. Це наші динамівські хлопці з динамівським серцем», - заявив він.
Чинні угоди з 26-річним капітаном команди Сидорчуком та 25-річним Буяльським розраховані до літа 2019 року.
Сергій Сидорчук виступає за «Динамо» з початку 2013 року, куди перебрався із запорізького «Металурга».
У поточному сезоні на його рахунку 17 матчів і 1 гол у всіх турнірах, але з жовтня він не грає через травму коліна.
Віталій Буяльський є вихованцем клубної академії, в нинішньому сезоні провів 40 матчів і забив 6 голів за киян у всіх турнірах.
Джерело: sportarena.com