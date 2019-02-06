«Динамо» програло в товариській грі американській команді



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Київська команда несподівано поступилася на зборах «Динамо»

Представник МЛС виявився міцним горішком

Щойно «Динамо» провело третій контрольний матч на заключному навчально-тренувальному зборі в Іспанії. Суперником киян був представник американської МЛС - «Нью-Інгленд Революшн», який у минулому сезоні зайняв восьме місце в Східній конференції.

У першому таймі на полі гра проходила за повним контролем українців. В одному з епізодів Денис Гармаш віддав результативну передачу низом, яку замкнув Назарій Русин, відкривши рахунок у матчі. Після перерви динамівці могли збільшити перевагу після пенальті, який заробив Буено, проте Андрієвський не зміг переграти голкіпера. Після цього американці перевернули все з ніг на голову. Хуану Агудело вистачило 14 хвилин, аби оформити дубль. Під завісу зустрічі «Динамо» могло врятувати поєдинок від поразки, однак численні навали завершилися безуспішно, а Дієго Фагундез поставив маску крапку в матчі.

Склад «Динамо»: Бущан (Маханьков, 46), Сідклей, Шабанов, Алібеков, Смирний (Кравченко, 61), Буено, Гармаш, Сидорчук, Шепелєв, Андрієвський, Русин.

До матчу 1/16 фіналу Ліги Європи динамівці зіграють ще два контрольних поєдинки: з «Мальме» (8 лютого) та «Волеренгою» (9 лютого).

У попередніх товариських зустрічах київська команда виграла в «Бохума» (3:0) та софійського ЦСКА (3:0), зіграла внічию зі «Стяуа» (1:1) та «Естерсундом» (0:0) та поступилася чеській «Спарті» (2:3).