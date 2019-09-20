Дубль чемпіона світу приніс СК «Дніпро-1» перемогу над «Карпатами» (відео)



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Владислав Супряга зробив дубль і приніс СК-1 перемогу СК «Дніпро-1»

Львів’яни зазнали першої поразки під керівництвом нового тренера

Восьмий тур чемпіонату України з футболу в елітному дивізіоні стартував поєдинком у Дніпрі.

Місцевий СК-1 завдав «Карпатам» першої поразки під керівництвом нового тренера Романа Санжара, який стартував минулого тижня з перемоги над «Ворсклою». Таким чином львівський клуб відзначив другу річницю поразки від тоді ще друголігового івано-франківського «Прикарпаття» у Великому галицькому дербі в 1/16 фіналу Кубка України.

Дубль у цій зустрічі зробив чемпіон світу серед молоді Владислав Супряга, якому мудрий стратег Дмитро Станіславович Михайленко нарешті довірив місце в основному складі такої сильної команди, як СК «Дніпро-1».

СК «Дніпро-1» - «Карпати» (Львів) – 2:0

Голи: 1:0 – Супряга (28). 2:0 – Супряга (70, з пенальті)

СК «Дніпро-1»: Валерій Юрчук – Олександр Сафронов, Лопирьонок, Сергій Логінов, Володимир Польовий – Сергій Кравченко (к) - Олексій Чичиков, Ігор Когут (Булеца, 80), Олександр Сніжко (Батагов, 69), Олександр Назаренко – Супряга (Станіслав Куліш, 90). Тренер – Дмитро Михайленко

«Карпати»: Підківка – Марвін Мартінс, Олексій Ковтун, Тім Голл, Дубинчак – Сергій Вакуленко (Фране Войковіч, 82) – Володимир Якимець (Кирило Кириленко, 64), Крістіан Понде, Кльоц (к), Жоао Дженнінґс – Александру Бойчук (Артем Козак, 85). Тренер – Роман Санжар

Судді: Шурман (Вишневе) – Володимир Коротін, Віталій Скобля (обидва – Київ)

Попередження: Ігор Когут (60), Володимир Польовий (63), Сергій Кравченко (79) – Сергій Вакуленко (68), Крістіан Понде (79)

20 вересня. Дніпро. «Дніпро-Арена»

Після цієї перемоги СК «Дніпро-1» набрав 11 очок і піднявся на п’яте місце. «Карпати» з вісьмома очками дев’яті.