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    Дубль чемпіона світу приніс СК «Дніпро-1» перемогу над «Карпатами» (відео)

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    Владислав Супряга зробив дубль і приніс СК-1 перемогу - Дубль чемпіона світу приніс СК «Дніпро-1» перемогу над «Карпатами» (відео)
    Владислав Супряга зробив дубль і приніс СК-1 перемогу
    СК «Дніпро-1»

    Львів’яни зазнали першої поразки під керівництвом нового тренера

    Восьмий тур чемпіонату України з футболу в елітному дивізіоні стартував поєдинком у Дніпрі.

    Місцевий СК-1 завдав «Карпатам» першої поразки під керівництвом нового тренера Романа Санжара, який стартував минулого тижня з перемоги над «Ворсклою». Таким чином львівський клуб відзначив другу річницю поразки від тоді ще друголігового івано-франківського «Прикарпаття» у Великому галицькому дербі в 1/16 фіналу Кубка України.

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    Дубль у цій зустрічі зробив чемпіон світу серед молоді Владислав Супряга, якому мудрий стратег Дмитро Станіславович Михайленко нарешті довірив місце в основному складі такої сильної команди, як СК «Дніпро-1».

    СК «Дніпро-1» - «Карпати» (Львів) – 2:0

    Голи: 1:0 – Супряга (28). 2:0 – Супряга (70, з пенальті)

    СК «Дніпро-1»: Валерій Юрчук – Олександр Сафронов, Лопирьонок, Сергій Логінов, Володимир Польовий – Сергій Кравченко (к) - Олексій Чичиков, Ігор Когут (Булеца, 80), Олександр Сніжко (Батагов, 69), Олександр Назаренко – Супряга (Станіслав Куліш, 90). Тренер – Дмитро Михайленко

    «Карпати»: Підківка – Марвін Мартінс, Олексій Ковтун, Тім Голл, Дубинчак – Сергій Вакуленко (Фране Войковіч, 82) – Володимир Якимець (Кирило Кириленко, 64), Крістіан Понде, Кльоц (к), Жоао Дженнінґс – Александру Бойчук (Артем Козак, 85). Тренер – Роман Санжар

    Судді: Шурман (Вишневе) – Володимир Коротін, Віталій Скобля (обидва – Київ)

    Попередження: Ігор Когут (60), Володимир Польовий (63), Сергій Кравченко (79) – Сергій Вакуленко (68), Крістіан Понде (79)

    20 вересня. Дніпро. «Дніпро-Арена»

    Після цієї перемоги СК «Дніпро-1» набрав 11 очок і піднявся на п’яте місце. «Карпати» з вісьмома очками дев’яті.

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ Прем’єр-ліга ФК Карпати Сергій Вакуленко Роман Підківка Олексій Ковтун Владислав Супряга Сергій Булеца Крістіан Понде Владислав Дубинчак СК «Дніпро-1» Дмитро Михайленко Марвін Мартінс Дмитро Кльоц Володимир Якимець Артем Козак Фране Войковіч Тім Голл Жоао Дженнінґс Володимир Польовий Станіслав Куліш Олексій Чичиков Ігор Когут Олександр Сафронов Олександр Назаренко Валерій Юрчук Сергій Логінов Максим Лопирьонок Сергій Кравченко Олександр Сніжко Роман Санжар Александру Бойчук Арсеній Батагов Кирило Кириленко
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